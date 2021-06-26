Зеленский признал, что спецоперация по "вагнеровцам" все-таки готовилась. Но не Украиной

"Самую большую выгоду от этого инцидента получит Россия. Именно там готовился похожий сценарий и для Украины - чтобы максимально дискредитировать страну и закрепить за нашим небом статус самого опасного в Европе", - заявил тогда в комментарии "Радио Свобода" (признано в России "иностранным агентом") советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Киевские оппоненты Подоляка заявляли, что угрозу применения боевой авиации для ареста оппозиционера и тщательно спланированную операцию спецслужб нескольких стран ради задержания военных преступников сравнивать нельзя. Однако тогда дискуссия, ведшаяся в основном в соцсетях, быстро сошла на нет.

Сейчас к теме операции с "вагнеровцами" в новом свете вернулся сам Владимир Зеленский.

"Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем все это закончилось, чем заканчиваются такие случаи, такие спецоперации той или иной страны, к какой изоляции такие операции приводят", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "1+1", показанном в день, когда было объявлено о введении Евросоюзом секторальных санкций против Беларуси.

"Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции - это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, - это правда", - продолжил Зеленский, который раньше называл информацию о спецоперации против "вагнеровцев" "бредом".

"И то, что этого не произошло, еще раз проводя параллели с тем, что произошло в Беларуси. Считаю, слава Богу, что мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе", - резюмировал он.

Зеленский добавил, что обсуждал судьбу "вагнеровцев" с Александром Лукашенко: якобы во время телефонного разговора он "предупредил" белорусского лидера, о людях с какой биографией и трудовым путем идет речь.

"Он (Лукашенко) сказал мне по телефону: я понимаю. Говорил мне: дорогой Владимир Александрович, ты же знаешь, как я к тебе отношусь, ты же знаешь, как Беларусь любит Украину, ты же знаешь, я тебя не подведу, все будет нормально… Я был уверен, что он передаст нам этих убийц, этих "вагнеровцев". Но случилось то, что случилось", - резюмировал Зеленский.

"Это уже госизмена?"

Поначалу некоторые оппоненты Владимира Зеленского в украинской политике прочитали признание президента в том, что он "предупредил" белорусского лидера о "вагнеровцах", однозначно: Зеленский загодя сообщил Лукашенко, что на его территорию прибывают объекты интереса Киева, и сознательно дал белорусам все возможности для того, чтобы сорвать спецоперацию.

"У меня одного впечатление, что сейчас в интервью Зеленского на всю страну была явка с повинной в сливе спецоперации по "вагнеровцам"?" - написал в "Фейсбуке" депутат Рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Владимир Арьев.