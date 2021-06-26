ООН: Из-за засухи на Мадагаскаре 400 000 человек грозит голод
Мировая продовольственная программа Организации Объединенных Наций (WFP) предупредила, что 400 000 человек на юге Мадагаскара находятся под угрозой голода из-за сильной засухи.
Мировая продовольственная программа Организации Объединенных Наций (WFP) предупредила, что 400 000 человек на юге Мадагаскара находятся под угрозой голода из-за сильной засухи.
По словам генерального директора WFP Дэвида Бисли, угроза голода ударила по региону, который никоим образом не виноват в глобальном изменении климата, но уже платит за это высокую цену.
По его словам, семьи, которые живут на Мадагаскаре, месяцами вынуждены питаться незрелыми плодами кактусов, листьями деревьев и саранчой.
Остров пострадал от самой разрушительной засухи за 40 лет, лишившей надежды на урожай. Ситуация усугубляется песчаными бурями, которые участились в последние годы и в конце прошлого года оставили бесплодными многие поля.
Глава WFP предупредил, что около 14 000 человек уже находятся в критической ситуации, призвав к немедленным действиям, чтобы в ближайшие месяцы число голодающих не превысило полумиллиона человек.
По словам регионального директора WFP в Южной Африке Лолы Кастро, которая недавно посетила Мадагаскар с Бисли, сотни детей похудели настолько, что от них остались кожа да кости. Она признала, что за 28 лет, прошедшие с тех пор, как она была членом Мировой продовольственной программы ООН на четырех континентах, она столкнулась с такой сложной ситуацией только в 1998 году на территории нынешнего Южного Судана.
Кастро говорит, что тысячи людей вынуждены покидать свои дома в пострадавших от засухи сельских районах, чтобы отправиться в города в поисках еды.
ООН вместе с мадагаскарским правительством выступила с призывом, в котором говорится, что в ближайшие дни необходимо оказать помощь в размере около 155 миллионов долларов (127 миллионов евро) для обеспечения продуктами питания, которые могут спасти человеческие жизни.