В субботу VUGD потушила пожар на крыше спортивного комплекса Pārventa
Утром в субботу, 26 июня, на крыше спортивного комплекса Pārventa произошел небольшой пожар, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Утром в субботу, 26 июня, на крыше спортивного комплекса Pārventa произошел небольшой пожар, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Сотрудники VUGD приехали на вызов на улицу Таргалес в Вентспилсе, где горела крыша двухэтажного спортивного комплекса Pārventa, в субботу утром - в 07:29.
По данным VUGD, сгорела крыша площадью пять квадратных метров и канализационная труба площадью 1,5 квадратных метра.
Уже в 08:25 пожарные закончили тушение на месте происшествия.