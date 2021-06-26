Вс, 27.06.2021
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издание The Guardian.

В субботу VUGD потушила пожар на крыше спортивного комплекса Pārventa

VUGD darbinieks. Ilustratīvs attēls. ФОТО: Una Kupruka / LETA

Утром в субботу, 26 июня, на крыше спортивного комплекса Pārventa произошел небольшой пожар, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Сотрудники VUGD приехали на вызов на улицу Таргалес в Вентспилсе, где горела крыша двухэтажного спортивного комплекса Pārventa, в субботу утром - в 07:29.

По данным VUGD, сгорела крыша площадью пять квадратных метров и канализационная труба площадью 1,5 квадратных метра.

Уже в 08:25 пожарные закончили тушение на месте происшествия.

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