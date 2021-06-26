Исландия снимает все введенные из-за Covid-19 ограничения

Ограничительные меры ввели в марте прошлого года. Однако на данный момент уже 87% жителей страны старше 16 лет получили как минимум первую дозу вакцины, а 48% - прошли полный курс вакцинации, заявила министр здравоохранения Исландии Свандис Сваварсдоттир.

По словам министра, Исландия может стать одной из первых европейских стран, отменивших подобные правила.

Также сообщается, что с первого июля туристам, которые предоставят сертификат о вакцинации от Covid-19 или справку о перенесенном заболевании, не придется сдавать тест при въезде в страну.