Сб, 26.06.2021
При этом я признаю, что в зале суда, и за его пределами присутствовала боль. И хотя боль отозвалась во всей стране, наиболее важно, что мы должны понять боль, которую испытывает семья Флойда. Питер Кахилл, судья, который вынес приговор полицейскому Дереку Шовину
Питер Кахилл, судья, который вынес приговор полицейскому Дереку Шовину

Исландия снимает все введенные из-за Covid-19 ограничения

ФОТО: AP/ Scanpix

Власти Исландии с 26 июня снимают все внутренние ограничения, введенные в стране из-за коронавируса, сообщает "Медуза" со ссылкой на Reuters.

Ограничительные меры ввели в марте прошлого года. Однако на данный момент уже 87% жителей страны старше 16 лет получили как минимум первую дозу вакцины, а 48% - прошли полный курс вакцинации, заявила министр здравоохранения Исландии Свандис Сваварсдоттир.

По словам министра, Исландия может стать одной из первых европейских стран, отменивших подобные правила.

Также сообщается, что с первого июля туристам, которые предоставят сертификат о вакцинации от Covid-19 или справку о перенесенном заболевании, не придется сдавать тест при въезде в страну.

До последнего времени в Исландии действовали ограничения на массовые мероприятия, а также правило о необходимости соблюдения двухметровой дистанции.

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