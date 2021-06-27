Бывшего сотрудника СГД обвиняют в незаконном сборе информации из баз данных

Управление внутренней безопасности СГД начало уголовный процесс 17 января этого года и в начале июня передало его для начала уголовного преследования в прокуратуру.

Согласно обвинению, должностное лицо СГД систематически на протяжении нескольких лет из внутренних и имеющихся в пользовании СГД баз данных получало неподлежащие разглашению данные и раскрывало их некому физическому лицу. Всего бывшему должностному лицу инкриминируются пять эпизодов.

Обвиняемое лицо полностью согласно с объемом совершенных преступлений и юридической квалификацией, человек полностью признал свою вину и сожалеет о содеянном.

Прокурор заключил соглашение с обвиняемым лицом о признании вины и установил штраф в размере 12 000 евро.