Вс, 27.06.2021
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Бывшего сотрудника СГД обвиняют в незаконном сборе информации из баз данных

Здание СГД ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Прокуратура выдвинула обвинение бывшему должностному лицу Службы госдоходов (СГД) в незаконном сборе информации из базы данных СГД, сообщает агентство LETA.

Управление внутренней безопасности СГД начало уголовный процесс 17 января этого года и в начале июня передало его для начала уголовного преследования в прокуратуру.

Согласно обвинению, должностное лицо СГД систематически на протяжении нескольких лет из внутренних и имеющихся в пользовании СГД баз данных получало неподлежащие разглашению данные и раскрывало их некому физическому лицу. Всего бывшему должностному лицу инкриминируются пять эпизодов.

Обвиняемое лицо полностью согласно с объемом совершенных преступлений и юридической квалификацией, человек полностью признал свою вину и сожалеет о содеянном.

Прокурор заключил соглашение с обвиняемым лицом о признании вины и установил штраф в размере 12 000 евро.

Уголовное дело для подтверждения соглашения передано суду Видземского предместья Риги.

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