Бывшего сотрудника СГД обвиняют в незаконном сборе информации из баз данных
Прокуратура выдвинула обвинение бывшему должностному лицу Службы госдоходов (СГД) в незаконном сборе информации из базы данных СГД, сообщает агентство LETA.
Прокуратура выдвинула обвинение бывшему должностному лицу Службы госдоходов (СГД) в незаконном сборе информации из базы данных СГД, сообщает агентство LETA.
Управление внутренней безопасности СГД начало уголовный процесс 17 января этого года и в начале июня передало его для начала уголовного преследования в прокуратуру.
Согласно обвинению, должностное лицо СГД систематически на протяжении нескольких лет из внутренних и имеющихся в пользовании СГД баз данных получало неподлежащие разглашению данные и раскрывало их некому физическому лицу. Всего бывшему должностному лицу инкриминируются пять эпизодов.
Обвиняемое лицо полностью согласно с объемом совершенных преступлений и юридической квалификацией, человек полностью признал свою вину и сожалеет о содеянном.
Прокурор заключил соглашение с обвиняемым лицом о признании вины и установил штраф в размере 12 000 евро.
Уголовное дело для подтверждения соглашения передано суду Видземского предместья Риги.