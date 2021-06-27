"Желтая звезда на груди": Еврейская община Латвии возмущена призывом Гобземса к непривитым жителям

"В последние дни депутат Сейма Алдис Гобземс призывал людей, которые не хотят делать прививку от Covid-19, носить желтую шестиконечную звезду на груди, тем самым показывая, что после введения государством новых постановлений они находятся в таком же положении, что и евреи во времена нацизма - стигматизированы и исключены из общества. К этому сообщению Гобземс прикрепил свою фотографию с желтой звездой на своей груди", - говорится во вступлении.