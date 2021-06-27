"Желтая звезда на груди": Еврейская община Латвии возмущена призывом Гобземса к непривитым жителям

В Facebook Еврейской общины Латвии опубликовано сообщение, в котором выражается возмущение действиями депутата.
"В последние дни депутат Сейма Алдис Гобземс призывал людей, которые не хотят делать прививку от Covid-19, носить желтую шестиконечную звезду на груди, тем самым показывая, что после введения государством новых постановлений они находятся в таком же положении, что и евреи во времена нацизма - стигматизированы и исключены из общества. К этому сообщению Гобземс прикрепил свою фотографию с желтой звездой на своей груди", - говорится во вступлении.
Совет еврейских общин Латвии считает действия депутата Гобземса и его сторонников "абсолютно аморальными и глубоко оскорбительными для жертв нацистского террора, их родственников и всех жителей Латвии, пытающихся сохранить память о трагедии Холокоста.
, особенно учитывая, что эти призывы сделаны в 80-ю годовщину начала Холокоста в Латвии".
"Стигматизация евреев желтым или другим цветом ознаменовала гибель евреев как часть нацистской расовой политики, направленной на полное истребление евреев.
Текущие ограничения в Латвии распространяются на посещение мест развлечений, но никоим образом не влияют на социальный статус людей и, конечно же, не означают, что член общества будет арестован или убит", - говорится в заявлении общины.
"Каждый имеет право высказать свое мнение о пандемии и вакцинации. Однако мы призываем не использовать неэтичные, ошибочные и яркие методы для разделения общества, презирая память о латвийских гражданах, погибших в трагедии 20-го века", - сказано в завершении публикации.