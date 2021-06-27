В Сиднее начинается двухнедельный карантин

В субботу вечером власти страны выдали указ, в котором говорится, чтобы дома оставались жители центральных районов города, а также те, кто живет на близлежащем прибрежные и в горных районах. Также закрыты рестораны, бары и кафе.

Хотя центр Сиднея практически пуст, на пляже Сиднея Бонди собирается большое количество серферов и пловцов, так как занятия спортом на открытом воздухе по-прежнему разрешены.

В воскресенье в австралийском городе Дарвин также был введен 48-часовой карантин, зафиксировав ряд инфекций, связанных со вспышкой на удаленном золотом руднике.

В Австралии было зарегистрировано более 110 случаев коронавируса с тех пор, как в середине июня у международного экипажа подтвердили наличие индийского штамма.

В Сиднее люди должны будут оставаться дома до 9 июля и могут выходить на улицу только для покупки предметов первой необходимости, получения медицинской помощи, занятий спортом, посещения школы или работы, если они не могут работать из дома.

Всем за пределами карантинной зоны, посетившим Сидней с понедельника, рекомендуется оставаться в изоляции в течение 14 дней, а несколько штатов запретили поездки в Сидней и обратно.