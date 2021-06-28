"К концу лета дельта захватит Европу". В Латвии обеспокоены распространением индийского штамма

"Победный марш" нового Covid-19 беспокоит и латвийских экспертов.

Тип вируса, впервые обнаруженный в Индии, в Латвии в настоящее время выявляется в 5-6% случаев, но предполагается, что к концу лета ситуация изменится.

"В течение двух месяцев, фактически к началу августа, ожидается, что этот вирус будет примерно в 70% случаев в Европейском союзе, а концу лета - уже в 90%, потому что он распространяется намного быстрее", - пояснил Юрий Перевощиков, эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Янис Кловиньш, председатель ученого совета Латвийского центра биомедицинских исследований, отметил, что распространение вируса характеризуется сезонностью, связанной с поведением человека, пребыванием на свежем воздухе летом и, таким образом, снижением уровня заражения. Однако это не означает, что можно терять бдительность.

"Самый большой риск, конечно, в том, что вернется осенняя ситуация,

если уровень вакцинации не будет достаточным", - сказал Кловиньш.

Снова о вакцинации

Поэтому важно добиться большей вакцинации населения Латвии, потому что дельта-вариант быстрее распространяется в странах, где меньше вакцинированных.

"Научно доказано, что дельта-вариант, к сожалению, распространяется в странах с низким уровнем вакцинации", - сказала Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи.

"И кривые заболеваемости, и кривые госпитализации и смертности растут. В странах с высоким охватом вакцинацией кривая заболеваемости может подняться до дельта-варианта, но исследования показали, что количество смертей не увеличивается", - пояснил Ципуле.