Пн, 28.06.2021
Я понимаю, на какие огромные жертвы пошел каждый в этой стране, и те из нас, кто устанавливают эти правила, должны их придерживаться. И поэтому я должен уйти в отставку. Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения Британии
Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения Британии
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"К концу лета дельта захватит Европу". В Латвии обеспокоены распространением индийского штамма

Больничные койки. ФОТО: David Talukdar

Хотя заболеваемость Covid-19 в Латвии снижается и некоторые ограничения были сняты, эксперты обеспокоены тем, что осенью мы можем столкнуться с новой вспышкой. Причиной является дельта, или индийский штамм, который появился уже примерно в 80 странах, а также медленная вакцинация людей из групп риска, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.

"Победный марш" нового Covid-19 беспокоит и латвийских экспертов.

Тип вируса, впервые обнаруженный в Индии, в Латвии в настоящее время выявляется в 5-6% случаев, но предполагается, что к концу лета ситуация изменится.

"В течение двух месяцев, фактически к началу августа, ожидается, что этот вирус будет примерно в 70% случаев в Европейском союзе, а концу лета - уже в 90%, потому что он распространяется намного быстрее", - пояснил Юрий Перевощиков, эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Янис Кловиньш, председатель ученого совета Латвийского центра биомедицинских исследований, отметил, что распространение вируса характеризуется сезонностью, связанной с поведением человека, пребыванием на свежем воздухе летом и, таким образом, снижением уровня заражения. Однако это не означает, что можно терять бдительность.

"Самый большой риск, конечно, в том, что вернется осенняя ситуация,

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если уровень вакцинации не будет достаточным", - сказал Кловиньш.

Снова о вакцинации

Поэтому важно добиться большей вакцинации населения Латвии, потому что дельта-вариант быстрее распространяется в странах, где меньше вакцинированных.

"Научно доказано, что дельта-вариант, к сожалению, распространяется в странах с низким уровнем вакцинации", - сказала Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи.

"И кривые заболеваемости, и кривые госпитализации и смертности растут. В странах с высоким охватом вакцинацией кривая заболеваемости может подняться до дельта-варианта, но исследования показали, что количество смертей не увеличивается", - пояснил Ципуле.

По словам Перевощикова, необходимый уровень охвата вакцинацией - 70% всего населения. Поскольку дети в возрасте до 12 лет в Латвии не вакцинируются, охват вакцинацией среди взрослых должен быть еще выше, то есть 80%. Поэтому, как отмечает Перевощиков, особенно важно добиться, чтобы больше вакцинировались люди из групп риска.

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