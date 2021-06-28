Что такое домашний арест в Беларуси, под которым сейчас Протасевич и Сапега

Об условиях их содержания известно немного. Они живут на съемных квартирах, София виделась с родителями в городе. Как же обычно выглядит домашний арест и какие ограничения он предусматривает? "Наша нива" пишет, что это за мера ограничения свободы.

Следственный комитет Беларуси заявил, что Сапега и Протасевич "дают последовательные признательные показания и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием".

"В ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями. Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест", - говорится в сообщении ведомства.

Такая мера, как домашний арест, предусмотрена статьей 125 Уголовно-процессуального кодекса. Подозреваемого или обвиняемого оставляют в квартире и запрещают оттуда выходить вообще или в определенные часы. В случае проблем со здоровьем домашний арест может происходить в лечебном учреждении. Следователь с санкции прокурора налагает на человека определенные ограничения.

В Кодексе прописано, что подозреваемый должен носить на себе электронное устройство контроля.

"В Беларуси я еще ни разу не сталкивался, чтобы кому-то надевали браслет, - говорит адвокат семьи Софии Сапеги Антон Гашинский, комментируя практику в целом, а не случай Сапеги. - У нас, как правило, выделяют двух конвоиров. Они находятся с вами в одном помещении, с вами ходят, следят, чтобы вы придерживались режима".

Человек обязан также отвечать на контрольные телефонные звонки.

Ограничения при домашнем аресте прописаны в части 3 статьи 123-1 УПК. Из общепринятых - это запрет на телефонные звонки, переписку, пользование интернетом. Не разрешается контактировать с определенными лицами, бывать в определенных местах или на мероприятиях, управлять машиной (если преступление связано с нарушением правил дорожного движения). Если это преступление в отношении члена семьи, то подозреваемому (обвиняемому) нельзя находиться с потерпевшим в одной квартире или распоряжаться совместным имуществом.

"При домашнем аресте не обязательно накладываются все ограничения, может быть наложена только часть из них", - объясняет Гашинский.

Если раньше человек жил в квартире вместе с семьей, то во время домашнего ареста он тоже, скорее всего, останется с ней. Единственное - он обязан обеспечить возможность для нахождения там конвоиров.

"С продуктами питания несколько вариантов может быть. Разрешается заказать доставку, или привозят близкие родственники, или человек под конвоем ходит в магазин. На домашнем аресте возможна и прогулка, и выход на улицу, и контакты с определенными людьми, но только с разрешения следователя", - добавляет адвокат.

Полгода под домашним арестом находился юрист штаба Бабарико Илья Салей. Он не мог выходить из квартиры, пользоваться интернетом, получать и отправлять письма. Ему разрешили общаться только с адвокатом (защитник Ильи - его отец), который приносил еду и выносил мусор.

Под домашним арестом сейчас культуролог Юлия Чернявская. Ей также запрещены переписка и звонки - всю информацию дочь Евгения получает через адвоката. Чернявская не имеет права выходить на прогулку на улицу, поэтому нахаживает свою дневную норму шагов по лоджии.

В 2011-м под домашний арест помещали журналистку Ирину Халип. Она жила вместе с сыном, их навещала мать Ирины.