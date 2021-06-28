Пн, 28.06.2021
При этом я признаю, что в зале суда, и за его пределами присутствовала боль. И хотя боль отозвалась во всей стране, наиболее важно, что мы должны понять боль, которую испытывает семья Флойда. Питер Кахилл, судья, который вынес приговор полицейскому Дереку Шовину
Питер Кахилл, судья, который вынес приговор полицейскому Дереку Шовину
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Что такое домашний арест в Беларуси, под которым сейчас Протасевич и Сапега

ФОТО: Наша Нiва

В пятницу, 25 июня, стало известно, что Софью Сапегу и Романа Протасевича, которые провели месяц в СИЗО, перевели под домашний арест. В СК рассказали, почему их перевели под домашний арест.

Об условиях их содержания известно немного. Они живут на съемных квартирах, София виделась с родителями в городе. Как же обычно выглядит домашний арест и какие ограничения он предусматривает? "Наша нива" пишет, что это за мера ограничения свободы.

Следственный комитет Беларуси заявил, что Сапега и Протасевич "дают последовательные признательные показания и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием".

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"В ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями. Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест", - говорится в сообщении ведомства.

Такая мера, как домашний арест, предусмотрена статьей 125 Уголовно-процессуального кодекса. Подозреваемого или обвиняемого оставляют в квартире и запрещают оттуда выходить вообще или в определенные часы. В случае проблем со здоровьем домашний арест может происходить в лечебном учреждении. Следователь с санкции прокурора налагает на человека определенные ограничения.

В Кодексе прописано, что подозреваемый должен носить на себе электронное устройство контроля.

"В Беларуси я еще ни разу не сталкивался, чтобы кому-то надевали браслет, - говорит адвокат семьи Софии Сапеги Антон Гашинский, комментируя практику в целом, а не случай Сапеги. - У нас, как правило, выделяют двух конвоиров. Они находятся с вами в одном помещении, с вами ходят, следят, чтобы вы придерживались режима".

Человек обязан также отвечать на контрольные телефонные звонки.

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Ограничения при домашнем аресте прописаны в части 3 статьи 123-1 УПК. Из общепринятых - это запрет на телефонные звонки, переписку, пользование интернетом. Не разрешается контактировать с определенными лицами, бывать в определенных местах или на мероприятиях, управлять машиной (если преступление связано с нарушением правил дорожного движения). Если это преступление в отношении члена семьи, то подозреваемому (обвиняемому) нельзя находиться с потерпевшим в одной квартире или распоряжаться совместным имуществом.

"При домашнем аресте не обязательно накладываются все ограничения, может быть наложена только часть из них", - объясняет Гашинский.

Если раньше человек жил в квартире вместе с семьей, то во время домашнего ареста он тоже, скорее всего, останется с ней. Единственное - он обязан обеспечить возможность для нахождения там конвоиров.

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"С продуктами питания несколько вариантов может быть. Разрешается заказать доставку, или привозят близкие родственники, или человек под конвоем ходит в магазин. На домашнем аресте возможна и прогулка, и выход на улицу, и контакты с определенными людьми, но только с разрешения следователя", - добавляет адвокат.

Полгода под домашним арестом находился юрист штаба Бабарико Илья Салей. Он не мог выходить из квартиры, пользоваться интернетом, получать и отправлять письма. Ему разрешили общаться только с адвокатом (защитник Ильи - его отец), который приносил еду и выносил мусор.

Под домашним арестом сейчас культуролог Юлия Чернявская. Ей также запрещены переписка и звонки - всю информацию дочь Евгения получает через адвоката. Чернявская не имеет права выходить на прогулку на улицу, поэтому нахаживает свою дневную норму шагов по лоджии.

В 2011-м под домашний арест помещали журналистку Ирину Халип. Она жила вместе с сыном, их навещала мать Ирины.

В квартире ежедневно дежурили двое сотрудников КГБ: они то сидели в коридоре, то в комнате на диване. Ирине Халип было разрешено читать и смотреть телевизор, запрещалось подходить к окнам.

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