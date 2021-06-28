Чехия потребовала от России компенсацию за взрывы в Врбетице

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что Чехия требует компенсации "за несовершенное".

"Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом - без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег - называют вымогателями", - добавила Захарова.

По данным чешского издания Mlada fronta Dnes, власти Чехии оценили ущерб в 650 миллионов чешских крон (чуть больше 25,5 миллиона евро).

В мае министр финансов Чехии Алена Шиллерова говорила, что страна потребует от России один миллиард чешских крон.

Напомним, Чехия в апреле обсудила агентов ГРУ в организации взрыва, произошедшего в 2014 году в деревне Врбетице. За обвинениями последовала высылка 18 российских дипломатов, на что Россия ответила высылкой 20 чешских дипломатов.

Из солидарности с Чехией российских дипломатов выслали страны Балтии и Словакии.