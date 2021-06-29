Эстония с 1 июля отменяет чрезвычайную ситуацию в здравоохранении

Как сообщила BNS пресс-служба ведомства, это означает, что скорая помощь, стационарная медицинская помощь, общая врачебная помощь могут вернуться к работе в обычном режиме и начать восстанавливать свои резервы.

Вместе с тем на территории Эстонии сохраняется опасность эпидемии коронавируса и вероятность возвращения услуг сферы здравоохранения к кризисному положению, а также продолжат действовать связанные с ней ограничения.

В больницах будет уменьшено количество коек в отделениях Covid-19, однако лечебные учреждения должны сохранять готовность при необходимости вновь увеличить их.