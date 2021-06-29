Вт, 29.06.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Эстония с 1 июля отменяет чрезвычайную ситуацию в здравоохранении

Больница. ФОТО: Marianne Loorents/As Postimees Grupp

Генеральный директор департамента здоровья Юллар Ланно в понедельник вечером подписал приказ о том, что с 1 июля степень готовности учреждений здравоохранения в Эстонии реагировать на коронакризис будет снижена до первого уровня, пишет Rus.Postimees.

Как сообщила BNS пресс-служба ведомства, это означает, что скорая помощь, стационарная медицинская помощь, общая врачебная помощь могут вернуться к работе в обычном режиме и начать восстанавливать свои резервы.

Вместе с тем на территории Эстонии сохраняется опасность эпидемии коронавируса и вероятность возвращения услуг сферы здравоохранения к кризисному положению, а также продолжат действовать связанные с ней ограничения.

В больницах будет уменьшено количество коек в отделениях Covid-19, однако лечебные учреждения должны сохранять готовность при необходимости вновь увеличить их.

"По сути, первый уровень опасности означает готовность к новой волне пандемии, которой, хочется верить, удастся избежать общими усилиями", - подчеркнул Ланно.

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