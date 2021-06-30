Тест сдавать надо? А что с самоизоляцией? Все о въезде в Латвию в условиях Covid-19

Въезжаете в Латвию и не знаете, необходимо ли сдавать тест на Covid-19, соблюдать ли самоизоляцию и как долго? Есть правила для вакцинированных и нет, есть страны "безопасные" и нет, а еще есть правила для детей. И правда можно запутаться! Ссылаясь на данные, обобщенные Министерством иностранных дел, RUS TVNET публикует всю необходимую информацию о въезде в Латвию в условиях Covid-19 и полезные ссылки.

Все лица, въезжающие в Латвию, вне зависимости от статуса на интернет-странице Covidpass.lv должны заполнить анкету электронного подтверждения не ранее чем за 48 часов до въезда в Латвию. То же самое распространяется и на детей.

Остальные ограничения на въезд в Латвию зависят от того, из какой страны человек въезжает, вакцинирован он, переболел Covid-19 или нет.

Обзор требований при въезде в Латвию

ФОТО: RUS TVNET

Пояснения:

* Факт вакцинации или перенесения Covid-19 подтверждает только Covid-сертификат (электронный в смарт-устройстве или в бумажном формате) или же выданное в странах ЕС, ЕЭЗ, в Швейцарии или Великобритании удостоверение о вакцинации или о факте перенесения Covid-19.

Подтверждение о перенесенной болезни в силе от 11 до 180 дней с момента начала заболевания.

Если в распоряжении лица нет такого сертификата, на него распространяются требования, относящиеся к невакцинированным или непереболевшим лицам.

** Можно провести следующие тесты:

тест ПРЦ за 72 часа до посадки в транспортное средство перевозчика или до въезда в Латвию;

тест на антигены за 24 часа до посадки в транспортное средство перевозчика или до въезда в Латвию.

Если лицо въезжает, пользуясь транспортным средством для перевозки пассажиров, то сертификат ЕС, удостоверение о вакцинации или перенесенном заболевании, выданное в странах ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии или Великобритании, или выданный в любой другой стране отрицательный результат теста на Covid-19 предъявляется перевозчику. В противном случае перевозчик отказывает в посадке в транспортное средство.

Результат теста может быть на английском языке или на государственном языке страны выезда.

*** После въезда в Латвию лицо в течение 24 часов за свои средства проводит тест ПРЦ в ближайшем пункте тестирования, регистрируясь на тест онлайн. До момента, пока не будет получен результат теста, лицо находится по своему месте жительства или пребывания (если нет прямого контакта и не используются помещения общего пользования с другими лицами, которые не были в поездке) или же в каком-либо из мест проживания туристов из списка Латвийского агентства инвестиций и развития.

От любых тестов освобождены:

дети младше 12 лет;

работники, члены экипажа поставщиков услуг транспорта и пассажирских перевозок;

моряки, которые отправляются на судно или возвращаются с него;

авиапассажиры, которые, проезжая транзитом, не покидают контролируемую зону летного поля и находятся в ней до 24 часов;

задекларированные в Валкском крае и Валге жители стран ЕС и постоянные жители;

граждане стран ЕС и постоянные жители, которые ежедневно пересекают сухопутную границу Латвии с другими странами ЕС, например, в связи с занятостью или образованием;

граждане и постоянные жители государств-членов ЕС, декларированные в Валкском крае и Валгской волости, которые ежедневно пересекают сухопутную границу Латвийской Республики с Эстонской Республикой, если лица не выезжают за пределы административных территорий муниципалитетов Валки и Валги.

Точные условия и исчерпывающий список лиц, освобожденных от требования сдачи теста можно проверить в разделе V2 правил Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19".

**** Самоизоляция продолжается 10 дней, и ее нужно соблюдать также при въезде из страны ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании, если она признана страной с высоким риском.

Самоизоляцию разрешается прервать, если лицо сделало тест ПРЦ на 7-й день после приезда из страны высокого риска/особо высокого риска и результат теста отрицательный. Результат следует зафиксировать в сертификате о тестировании.

Самоизоляцию могут не соблюдать дети младше 12 лет (до 1 сентября 2021 года - и остальные несовершеннолетние), путешествующие вместе со взрослыми, которые освобождены от требования самоизоляции. Однако в таких случаях дети в течение 10 дней с момента приезда из страны высокого риска не должны тесно контактировать с лицами вне своего домохозяйства, посещать публичные мероприятия, детские коллективы и пользоваться общественным транспортом.

ФОТО: RUS TVNET

Особые ограничения

Из стран высокого или особо высокого риска, которые не являются странами ЕС, ЕЭЗ и не являются Швейцарией или Великобританией, разрешается въезжать в Латвию только следующим лицам:

подданные Латвии, члены их семей, держатели вида на жительство в Латвии, иностранцы, которые, пересекая Латвию транзитом, возвращаются в страну своего постоянного места жительства;

подданные ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и члены их семей, а также постоянные жители этих стран, граждане Великобритании и члены их семей, которые пересекают Латвию транзитом, возвращаясь в страну своего постоянного места жительства, включая Латвию;

работники, члены экипажа поставщиков услуг транспорта и пассажирских перевозок;

моряки, которые отправляются на судно или возвращаются с него;

иностранцы, которые необходимость своего въезда в Латвию для выполнения обязательств перед коммерсантами Латвии подтвердили в Латвийском агентстве инвестиций и развития;

иностранные дипломаты и члены их семей, которые пересекают Латвию транзитом для выполнения официальных функций, держатели латвийских дипломатических паспортов, чиновники и работники дипломатической и консульской службы и члены их семей, которые возвращаются из страны своей службы или которым нужно попасть в страну своей службы;

подданные Латвии, которые являются членами официальный делегаций Латвии или которым необходимо проехать на места своей работы в рамках межправительственного проекта;

студенты полного времени обучения и студенты по обмену, если вуз или колледж подали письменное подтверждение об имматрикуляции и прибытие учащегося в Латвию необходимо для овладения программой обучения;

спортсмены и работники спорта, представители международных спортивных организаций, прибытие которых в Латвию связано с участием в организованном в установленном Законом о спорте порядке признанной спортивной федерацией или её членом международном спортивном мероприятии в качестве аккредитованного лица;

иностранцы, прибытие которых в Латвию для получения лечебных услуг (диагностических и терапевтических) согласовано с Инспекцией здоровья и лицом, сопровождающим этих лиц, если это признали необходимым лечебное учреждение или это лицо сопровождает ребенка;

работники культуры, прибытие которых в Латвию связано с оказанием культурных услуг и организацией публичных мероприятий и согласование групп которых установил министр культуры;

спортсмены сборной Латвии, Олимпийской сборной Латвии, Параолимпийской сборной Латвии, а также стартующие в международных лигах спортсмены латвийских командных видов спорта и обслуживающие их работники спорта, список которых согласован с Министерством образования и науки и которые после участия в спортивных соревнованиях за рубежом возвращаются в Латвию;

иностранцы и члены их семей, если иностранец выполняет обязанности ведущего исследователя или исследователя в научном учреждении дольше, чем 6 месяцев;

авиапассажиры, которые пересекают Латвию транзитом, если они не покидают контролируемую зону лётного поля и находятся в ней не более 24 часов, если они могут предъявить подтверждение транзитного полета.

Из стран особо высокого риска, которые являются странами ЕС, ЕЭЗ, а также из Швейцарии или Великобритании в Латвию въезжать разрешается только по следующим причинам:

работа,

учеба, обучение в вузе,

объединение семьи,

получение медицинских услуг,

транзит,

сопровождение несовершеннолетних,

возвращение на место постоянного жительства,

похороны.

Соответствующую причину лицо должно указать в анкете подтверждения covidpass.lv. Документы или другие достоверные доказательства, которые подтверждают эту цель, следует предъявить по требованию Государственной пограничной охране или Государственной полиции. Лицо может не предъявлять документы, если соответствующая информация, которая подтверждает какую-либо из целей въезда, уже доступна в государственных информационных системах, например, в регистре жителей.

Лица, которые пересекают Латвию транзитом, должны покинуть Латвию в течение 12 часов с момента подачи анкеты подтверждения на интернет-странице Covidpass.lv. Исключения определены в разделе V2 правил Кабинета Министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19".

Полезные ссылки: Аккаунт Консульского департамента министерства в Facebook - https://www.facebook.com/celodrosi Информация об ограничения, связанных с Covid-19 - https://covid19.gov.lv/ru. Подробная информация об условиях для въезда в Латвию доступна в разделе V2 правил кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19". Информация о распространении Covid-19, а также о мерах предосторожности и профилактики - https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19 Информация о сдаче анализов на Covid-19 - https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes. Справочные телефоны: По консульским вопросам (например, визы, легализация документов, прибытие из-за границы): для звонков из Латвии 80005905;

для звонков из-за рубежа +371 67015905; Информационный телефон Центра профилактики и контроля заболеваний (например, вопросы по самоизоляции) +371 67387661; Единый круглосуточный телефон по вопросам Covid-19 (для звонков из Латвии) 8345; Телефон Государственной Пограничной охраны по вопросам пересечения границы +371 67075616; Телефон Информационного центра Министерства внутренних дел по вопросам заполнения анкеты Covidpass.lv +371 67219111.