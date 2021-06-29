"Теперь я видел все": в Сети начали продавать наклейки на машину с надписью Vakcinēts

В Facebook появилось объявление о продаже наклеек для автомобиля с надписью Vakcinēts/Vakcinēta (Вакцинирован/Вакцинирована). Объявление вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях, многие пользователи высказали свое мнение.
"Теперь я видел все", "От таких необходимо держать дистанцию не менее 100 метров", "Мода требует жертв", "Разве уже началась вакцинация автомобилей?" - пишут пользователи.
Однако не все негативно высказались об этой идее, многие поддержали продавца: "Вам нечего делать? Каждый может продавать то, что хочет".
"Оказывается, доступны такие наклейки, и каждый может узнать, когда ваша машина была вакцинирована. А если серьезно, то это еще и способ публично выразить свою позицию и тем самым поддержать страну для более быстрого достижения цели", - пишет один из пользователей.
Как отмечается в публикации, под заказ доступны и наклейки с надписью Nevakcinēta/s.