"Теперь я видел все": в Сети начали продавать наклейки на машину с надписью Vakcinēts

"Теперь я видел все", "От таких необходимо держать дистанцию ​​не менее 100 метров", "Мода требует жертв", "Разве уже началась вакцинация автомобилей?" - пишут пользователи.

Однако не все негативно высказались об этой идее, многие поддержали продавца: "Вам нечего делать? Каждый может продавать то, что хочет".

"Оказывается, доступны такие наклейки, и каждый может узнать, когда ваша машина была вакцинирована. А если серьезно, то это еще и способ публично выразить свою позицию и тем самым поддержать страну для более быстрого достижения цели", - пишет один из пользователей.

Как отмечается в публикации, под заказ доступны и наклейки с надписью Nevakcinēta/s.