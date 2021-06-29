Вт, 29.06.2021
Самый большой риск, конечно, в том, что вернется осенняя ситуация, если уровень вакцинации не будет достаточным Янис Кловиньш, председатель ученого совета Латвийского центра биомедицинских исследований
Янис Кловиньш, председатель ученого совета Латвийского центра биомедицинских исследований
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"Теперь я видел все": в Сети начали продавать наклейки на машину с надписью Vakcinēts

ФОТО: https://www.facebook.com/groups/kuplu.prodam.otdam.menjajusj

В Facebook появилось объявление о продаже наклеек для автомобиля с надписью Vakcinēts/Vakcinēta (Вакцинирован/Вакцинирована). Объявление вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях, многие пользователи высказали свое мнение.

"Теперь я видел все", "От таких необходимо держать дистанцию ​​не менее 100 метров", "Мода требует жертв", "Разве уже началась вакцинация автомобилей?" - пишут пользователи.

Однако не все негативно высказались об этой идее, многие поддержали продавца: "Вам нечего делать? Каждый может продавать то, что хочет".

"Оказывается, доступны такие наклейки, и каждый может узнать, когда ваша машина была вакцинирована. А если серьезно, то это еще и способ публично выразить свою позицию и тем самым поддержать страну для более быстрого достижения цели", - пишет один из пользователей.

Как отмечается в публикации, под заказ доступны и наклейки с надписью Nevakcinēta/s.

ФОТО: https://www.facebook.com/groups/kuplu.prodam.otdam.menjajusj
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