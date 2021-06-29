Вт, 29.06.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Пикантно и безрассудно! Что публикуют в соцсетях местный паркурист Павел Петкун и его жена Райли Рид?

Латвийский паркурист Павел Петкун из Даугавпилса недавно женился на популярной американской порноактрисе Райли Рид (Riley Reid). У пары широкий круг подписчиков в Instagram - более миллиона человек. Как экстравагантная пара привлекает внимание своих подписчиков, смотрите ниже!

Уже сообщалось, что пара анонсировала счастливое событие в своих профилях в Instagram. Церемония бракосочетания прошла в США. Фотографии с церемонии Павел подписал: "Теперь я женатый мужчина!!!".

29-летний Павел Петкун родом из Даугавпилса. Карьеру паркуриста начал в 2009 году. В Instagram за ним следят свыше 1,4 миллиона человек.

Настоящее имя 29-летней Райли Рид - Эшли Мэттьюс. Карьеру в порноиндустрии она начала в 2011 году в возрасте 19 лет и снялась более чем в 800 фильмах. В 2013 году LA Weekly поставил ее на восьмое место в списке "10 порнозвезд, которые могут стать будущей Дженной Джеймсон".

Хотя  в своем Instagram Райли не так активна, как на портале Onlyfans, в ее профиле есть серия пикантных и забавных фотографий вместе с возлюбленным.

Сам Павел же очень активен в своем профиле в Instagram. Спортсмен делится со своими подписчиками головокружительными безрассудствами.

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