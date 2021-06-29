Гражданами Латвии стали еще 54 человека

Большинство претендентов на гражданство - россияне и украинцы. Также среди ставших гражданами Латвии - белорусы, литовцы, поляки и представители других национальностей.

20% претендентов на гражданство имеют базовое образование, 53% - среднее, 26% - высшее.

В ближайшие дни новые граждане получат по почте уведомление от Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), которое будет содержать информацию о присвоении лицу гражданства Латвии, а также наиболее важную информацию о возможностях получения паспорта гражданина Латвии.

PMLP напоминает, что с получением латвийского гражданства правовой статус человека меняется, поэтому действующий паспорт негражданина больше не действителен для использования внутри страны или для поездок за границу.