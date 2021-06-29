Вт, 29.06.2021
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Эвия Шталберга, представитель Национальной службы здравоохранения

Гражданами Латвии стали еще 54 человека

Центр обслуживания клиентов PMLP ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня Кабинет министров поддержал присвоение латвийского гражданства путем натурализации 54 претендентам.

Большинство претендентов на гражданство - россияне и украинцы. Также среди ставших гражданами Латвии - белорусы, литовцы, поляки и представители других национальностей.

20% претендентов на гражданство имеют базовое образование, 53% - среднее, 26% - высшее.

В ближайшие дни новые граждане получат по почте уведомление от Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), которое будет содержать информацию о присвоении лицу гражданства Латвии, а также наиболее важную информацию о возможностях получения паспорта гражданина Латвии.

PMLP напоминает, что с получением латвийского гражданства правовой статус человека меняется, поэтому действующий паспорт негражданина больше не действителен для использования внутри страны или для поездок за границу.

На сегодняшний день гражданство Латвии по натурализации присвоено 148 061 человеку.

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