Гражданами Латвии стали еще 54 человека
Сегодня Кабинет министров поддержал присвоение латвийского гражданства путем натурализации 54 претендентам.
Сегодня Кабинет министров поддержал присвоение латвийского гражданства путем натурализации 54 претендентам.
Большинство претендентов на гражданство - россияне и украинцы. Также среди ставших гражданами Латвии - белорусы, литовцы, поляки и представители других национальностей.
В ближайшие дни новые граждане получат по почте уведомление от Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), которое будет содержать информацию о присвоении лицу гражданства Латвии, а также наиболее важную информацию о возможностях получения паспорта гражданина Латвии.
PMLP напоминает, что с получением латвийского гражданства правовой статус человека меняется, поэтому действующий паспорт негражданина больше не действителен для использования внутри страны или для поездок за границу.
На сегодняшний день гражданство Латвии по натурализации присвоено 148 061 человеку.