Простые правила, которые помогут приготовить самую вкусную жареную картошку

Что ж, как мы понимаем, совершенству нет предела. Поэтому вот несколько советов от портала Postimees, как приготовить жареный картофель по-настоящему хрустящим снаружи, мягким внутри, да еще и вовремя добавить специи.

Правило № 1. Выбери достаточно большую сковородку

Выбери подходящую сковороду. На слишком маленькой ты не сможешь пожарить много картофеля, а во-вторых, он будет запекаться неравномерно. Из-за маленькой поверхности одна часть может подгореть, а другая останется сырой. Специалисты рекомендуют чугунные или антипригарные сковороды.

Правило № 2: Жарить на сливочном или любом другом хорошем масле

Мы давно смирились с тем, что жареный картофель - далеко не самая здоровая еда, но время от времени его точно можно включить в меню. По мнению экспертов, у картофеля, пожаренного на сливочном масле, получается самая золотистая и хрустящая корочка. Также можно выбрать качественное оливковое масло, которое подходит для жарки.

Правило № 3: Нужно знать, в какой момент добавлять специи

Можно использовать любые специи, которые, на ваш взгляд, будут сочетаться с картофелем - порошок чили, сушеный чеснок, перец, тмин, карри, даже кориандр, но не добавляй их слишком рано. Порошковые специи очень быстро могут сгореть. Добавь их в самые последние минуты жарки.

С травами дело обстоит иначе. Если используешь более сильные травы, такие как розмарин или тимьян, то можешь добавить их в середине процесса приготовления. Когда картофель уже готов, можно добавить "мягкие травы", такие как петрушка, укроп, лук или базилик.

Правило № 4: Важно контролировать температуру сковороды

Перед тем как выложить картофель на сковороду, убедись, что масло достаточно разогрелось. Сначала обжарь картофель на среднем огне, чтобы было слышно, как он шипит, когда ты выкладываешь его на сковороду. Не перемешивай. Только когда картофель начнет немного подрумяниваться, его можно начать перемешивать, чтобы тот обжарился со всех сторон. Затем накрой сковороду крышкой и продолжай жарить около 10-15 минут, пока картофель не будет почти готов.