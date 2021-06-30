Главными темами "прямой линии" Путина стали пандемия и социальные проблемы

Пандемия коронавируса и перспективы обязательной вакцинации в России, высокие цены на продукты и проблемы социальной сферы стали основными темами первого за два года общения президента РФ Владимира Путина с гражданами, состоявшегося в среду, 30 июня. Главные вопросы из сферы внешней политики касались Украины и инцидента с британским эсминцем Defender на фоне международных военных учений Sea Breeze-2021 в Черном море.

Ситуация с вакцинацией населения в России стала темой, открывшей "прямую линию". При этом Путин призвал россиян слушать специалистов и делать прививки, добавив, что сам он привился российским препаратом "Спутник V". Что касается обязательной вакцинации для определенных категорий граждан, то ее губернаторы могут вводить, чтобы избежать локдауна, указал Путин.

Инфляция и социальные проблемы в России

Другой объемный блок вопросов, на которые глава российского государства ответил в ходе "прямой линии", был связан с социальными проблемами населения. Как и в предыдущие годы, граждане массово обращались к президенту из-за аварийного состояния школ и детсадов, проблем с оформлением социальных пособий, мусорных свалок в жилых районах, отсутствие в их домах газового отопления и чистой воды, а также роста цен. Как и в предыдущие годы, Путин обещал со всеми этими проблемами "разобраться".

Коснувшись ситуации с инфляцией, Путин признал, что в 2021 году ее показатели превысят запланированный уровень в 4%. Однако, по словам президента, она "может не превысить 5%". По данным Росстата, к 21 июня инфляция в России составила 3,9%, а годовая инфляция в стране к этому дню достигла 6,2%.

Вопрос о передаче власти в России

Отвечая на вопрос о том, есть ли у него на примете политик, которому он мог бы передать власть также, как более 20 лет назад самому Путину передал власть Ельцин, действующий президент РФ заявил: "Борис Николаевич Ельцин не передавал мне власть". По российскому законодательству руководство страной переходит к председателю правительства в случае, если президент слагает с себя полномочия. Именно такая ситуация возникла в России в начале 2000 года, сказал Путин.

Ранее, в конце 2019 года, экс-руководитель администрации президента РФ Валентин Юмашев заявил в одном из интервью, что Борис Ельцин стал воспринимать Путина в качестве своего преемника уже с 1998 года, когда последний был назначен на должность первого замглавы администрации президента, а сам Ельцин специально ушел в отставку за полгода до выборов, чтобы дать Путину "фору против Примакова и Лужкова" (тогдашний экс-премьер-министр РФ Евгений Примаков и мэр Москвы Юрий Лужков. - Ред.).