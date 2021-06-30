"Сын лежал без пульса и дыхания": NMPD награждает тех, кто спас жизни других, оказав первую помощь

Чтобы обратить внимание на то, что было сделано, а также вдохновить других не бояться оказывать первую помощь, Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) наградила Зане и ее мужа Яниса из Сигулдского края, Улдиса из Вентспилса, а также Ариту из Елгавского края за самоотверженность, сообщила NMPD в своей публикации в Facebook.

Тем, кто оказал помощь, достались не только высшая награда за службу и цветы, но и видеопоздравления от сотрудников NMPD, в которых участвовавшие в конкретных вызовах диспетчеры службы и медики вспоминают о том, что случилось, и благодарят их за героический поступок.

Соседка спасла будущую маму с тяжелой аллергической реакцией

Арита доказывает, что каждый из нас, даже не будучи врачом, может спасти жизнь, если готов оказать первую помощь. Слушая указания диспетчера NMPD, она посреди ночи помогла своей соседке, у которой возникла тяжелая аллергическая реакция - анафилактический шок.

Если бы не Арита, которая помогала и льдом, и замороженной малиной, и лекарствами из аптечки, которые предназначены для детей, шансы будущей мамы выжить до прибытия бригады скорой помощи были бы невелики.

"Меня удивило, что диспетчер службы экстренной помощи 113 попросил не вешать трубку. Все время, пока команда ехала, мне говорили, что делать.

В голосе диспетчера было такое спокойствие... Очень помогает, когда вам говорят - не волнуйтесь, вы все делаете правильно!

Не знаю, смогла бы я справиться, если бы мне просто сказали "ждите бригаду" и не было бы никаких советов от диспетчера", - говорит Арита, радуясь, что ее соседка стала мамой буквально через несколько месяцев после случившегося.

В ту ночь была спасена не одна, а две жизни.

В лесу сын спас своего отца, когда у того внезапно остановилось сердце

Улдис никогда не забудет события, которые произошли в тот день. По дороге домой с прогулки на велосипедах его отцу стало плохо. Улдис остановил машину на обочине шоссе, а отец пошел в лес подышать свежим воздухом. Там ему внезапно стало плохо, он перестал дышать, а сердце перестало биться.

"Я знал, что делать, потому что три месяца назад, когда получал права на мотоцикл, прошел обучение по оказанию первой помощи.

До приезда врачей я все время вдыхал и массировал, вдыхал и массировал. Позже в больнице, когда я встретил отца, он был в шоке. И от того, что случилось, и от того, что пошел в лес. У моего отца сейчас все хорошо, он ездит в поликлинику на своей машине", - говорит Улдис, добавляя, что всем нужно научиться оказывать первую помощь, потому что это ничего не стоит, но ты точно знаешь, что можешь помочь другим.