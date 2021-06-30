Чт, 1.07.2021
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Амината, певица

"Сын лежал без пульса и дыхания": NMPD награждает тех, кто спас жизни других, оказав первую помощь

ФОТО: KieferPix.shutterstock

Маленький мальчик, совсем недавно научившийся ходить, любящий отец и дедушка, а еще будущая мама, у которой сейчас уже родился малыш. Всех их не было бы среди нас, если бы не люди, которые оказали им первую помощь, когда произошел несчастный случай.

Чтобы обратить внимание на то, что было сделано, а также вдохновить других не бояться оказывать первую помощь, Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) наградила Зане и ее мужа Яниса из Сигулдского края, Улдиса из Вентспилса, а также Ариту из Елгавского края за самоотверженность, сообщила NMPD в своей публикации в Facebook.

Тем, кто оказал помощь, достались не только высшая награда за службу и цветы, но и видеопоздравления от сотрудников  NMPD, в которых участвовавшие в конкретных вызовах диспетчеры службы и медики вспоминают о том, что случилось, и благодарят их за героический поступок.

Соседка спасла будущую маму с тяжелой аллергической реакцией

Арита доказывает, что каждый из нас, даже не будучи врачом, может спасти жизнь, если готов оказать первую помощь. Слушая указания диспетчера NMPD, она посреди ночи помогла своей соседке, у которой возникла тяжелая аллергическая реакция - анафилактический шок.

Если бы не Арита, которая помогала и льдом, и замороженной малиной, и лекарствами из аптечки, которые предназначены для детей, шансы будущей мамы выжить до прибытия бригады скорой помощи были бы невелики.

"Меня удивило, что диспетчер службы экстренной помощи 113 попросил не вешать трубку. Все время, пока команда ехала, мне говорили, что делать.

 В голосе диспетчера было такое спокойствие... Очень помогает, когда вам говорят - не волнуйтесь, вы все делаете правильно!

Не знаю, смогла бы я справиться, если бы мне просто сказали  "ждите бригаду" и не было бы никаких советов от диспетчера", - говорит Арита, радуясь, что ее соседка стала мамой буквально через несколько месяцев после случившегося.

В ту ночь была спасена не одна, а две жизни.

В лесу сын спас своего отца, когда у того внезапно остановилось сердце

Улдис никогда не забудет события, которые произошли в тот день. По дороге домой с прогулки на велосипедах его отцу стало плохо. Улдис остановил машину на обочине шоссе, а отец пошел в лес подышать свежим воздухом. Там ему внезапно стало плохо, он перестал дышать, а сердце перестало биться.

"Я знал, что делать, потому что три месяца назад, когда получал права на мотоцикл, прошел обучение по оказанию первой помощи.

До приезда врачей я все время вдыхал и массировал, вдыхал и массировал. Позже в больнице, когда я встретил отца, он был в шоке. И от того, что случилось, и от того, что пошел в лес. У моего отца сейчас все хорошо, он ездит в поликлинику на своей машине", - говорит Улдис, добавляя, что всем нужно научиться оказывать первую помощь, потому что это ничего не стоит, но ты точно знаешь, что можешь помочь другим.  

Родители, сделав непрямой массаж сердца, спасли своего двухлетнего ребенка 

Сейчас сын Зане и Яниса здоров. Он радуется жизни, как и другие дети. Но ситуация была совершенно другой, когда весной произошло несчастье - двухлетний малыш лежал на поле без сознания и не дышал. Медики боролись за жизнь маленького мальчика на месте происшествия почти два часа, но еще до того, как бригада NMPD приехала на место происшествия, попытки реанимировать жизнь малыша предприняли родители.

"Когда это случилось, сын лежал посреди поля без пульса и дыхания. Мы опешили, но быстро сконцентрировались на реанимации и молились, чтобы Бог вернул ему жизнь. Диспетчер говорил нам, что делать.

У женщины на другом конце провода был очень четкий и полный надежд голос.

Она все время повторяла - продолжайте, продолжайте, только не останавливайтесь", - вспоминает Зане. Она, как и ее муж, считает, что спасение жизни ее сына было чудом Божьим, и призывает других верить в чудеса, действовать и не сдаваться в то время, когда за чью-то жизнь приходится бороться.

Помните! Очень важно всем научиться оказывать первую помощь и время от времени освежать эти навыки, чтобы знать, как помочь. Также важно знать, что вы не одни в момент несчастного случая. Диспетчеры службы экстренной помощи 113 будут говорить вам, что делать, пока бригада медиков находится в пути.

В критический момент главное - преодолеть неуверенность или страх, потому что ваша решительность в действиях может позволить другому жить. Мы никогда не сможем предсказать, когда произойдет несчастный случай и затронет ли он нашего близкого, коллегу, друга или незнакомца!

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