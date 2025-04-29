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Чехову бы понравилось. Спектакль "Вишневый сад" в Риге вызвал скандал. Мы его посмотрели

Поклонники сценического искусства Латвии бьют тревогу - в Театре им. Чехова "издеваются над русской культурой" и "разжигают русофобию". За громкими заявлениями стоят и дела - во время антракта постановки "Вишневый сад" Виестура Кайриша зал действительно покинула заметная часть зрителей.

Кайриша и даже сам театр успели обвинить во всех культурных грехах - от "неправильного" прочтения классики до "плевка в душу русскоязычного зрителя". Мало того - огромное количество возмущенных спектакль даже не видели!

Чехову бы понравилось.

И если в "Гамлете" Кайриша были заметны пародии на Путина и Кабаеву, то сценическая версия "Сада" предлагает свою версию мемного российского предпринимателя Николая Василенко - заметьте, им оказывается вовсе не Лопахин.

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