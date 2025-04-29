Поклонники сценического искусства Латвии бьют тревогу - в Театре им. Чехова "издеваются над русской культурой" и "разжигают русофобию". За громкими заявлениями стоят и дела - во время антракта постановки "Вишневый сад" Виестура Кайриша зал действительно покинула заметная часть зрителей.
Кайриша и даже сам театр успели обвинить во всех культурных грехах - от "неправильного" прочтения классики до "плевка в душу русскоязычного зрителя". Мало того - огромное количество возмущенных спектакль даже не видели!
Чехову бы понравилось.