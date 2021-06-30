В США впервые трансгендерная девушка стала победительницей конкурса красоты "Мисс Невада"

Девушка начала участвовать в конкурсах красоты с 2016 года и, по ее признанию, она часто подвергается дискриминации не только по гендерному признаку, но и потому, что не родилась в США - в 10 лет Каталуна переехала с Филиппин вместе с семьей. Был случай, когда во время конкурса ее просили показать документы и справку от врача, когда узнали, что она трансгендер.

Каталуна участвовала в огромном количестве конкурсов - "Королева Калифорнии", "Королева США 2016", Super Sireyna WWUSA, "Мисс Серебряный штат" и "Королева Вселенной" (титул, который присуждается на международном конкурсе красоты для трансгендерных девушек).

"Мисс Серебряный штат" - это большой опыт… Для меня это был настоящий праздник женственности и разнообразия, праздник того, как быть собой", - говорит Каталуна.

Каталуна призналась, друзья и ЛГБТК+ сообщество всегда поддерживают ее, а вот пользователи интернета стали ее оскорблять.

"Обычно мы думаем, что участие в конкурсах - это для женщин, которые стройны, высоки и имеют красивые зубы, но я не просто тело, я также человек, который испытывает проблемы с психическим здоровьем, и я борец; я выросла в бедности, и мне пришлось прокладывать свой собственный путь. У многих женщин такие же истории, и я думаю, что мы должны подчеркивать именно это, а не фокусироваться исключительно на красоте. (…) Мне говорили, что я грешна и отнимаю что-то у маленьких девочек.

У людей есть свое мнение, и когда люди называют меня мужчиной, меня это не задевает. Я слышала это так много раз", - пишет девушка в своем эссе для издания Newsweek.

Уже 29 ноября девушка отправится в Оклахому, США, чтобы побороться за титул "Мисс США".