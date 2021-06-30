Европейское космическое агентство отбирает астронавтов: среди претендентов - 81 латвиец

Претенденты, участвующие в отборе, подали медицинскую справку и заполнили онлайн-заявку - в 2008 году таких заявлений было всего 8413, сообщает Минобразования.

Для Латвии это первая возможность участвовать в программе астронавтов Европейского космического агентства, и среди 81 претендента из Латвии заявки подали 60 мужчин (74,1%) и 21 женщина (25,9%).

В 2021 году на участие в программе астронавтов в целом подали 5419 женщин (24%), что на 8,7% больше, чем в 2008 году, когда женщины составляли только 15,3% от всех претендентов.

В 2021 году ЕКА впервые объявило об отборе парастронавтов, на которой могут подать заявку кандидаты с ограниченными физическими возможностями. На эту вакансию поступило более 200 заявок, в том числе заявку подали двое мужчин и одна женщина из Латвии, которые хотят осуществить свою мечту стать астронавтом. Ожидается, что кандидат, прошедший отбор, будет работать с ЕКА над разработкой приспособлений, необходимых для работы такого астронавта в качестве профессионального члена экипажа космической миссии.

Отобранные кандидаты в астронавты будут объявлены в конце 2022 года, по окончании шестиэтапного процесса отбора. На первом этапе заявки будут оцениваться на основе всех представленных документов, формы заявки и анкеты. В случае с заявкой на вакансию парастронавта (с ограниченными физическими возможностями) дополнительно будет оцениваться медицинская информация. В конце каждого этапа претендентам сообщат, прошли ли они в следующий тур отбора.

Вакансии в Европейском космическом агентстве открыты впервые за более чем десять лет. В прошлый раз при наборе в 2008 году уклон делался на пилотов. В нынешней кампании такого нет, правила смягчены.

Список обязанностей по новой работе включает участие в симуляции невесомости, отработка навыков выполнения полетных операций, интенсивный тренинг, физическая нагрузка, работа в межкультурной и междисциплинарной команде.