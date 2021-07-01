Чт, 1.07.2021
И у меня за это штраф, за товар, который я купила себе?! И PTAC продолжает давать интервью, в которых насмехаются и смеются над нами. Очень неприятно, что люди в государственном учреждении думают, что они могут все делать, только полагаясь на то, что им кажется. Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер
Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер

Министр: скорее всего, для части отраслей вакцинация от Covid-19 будет обязательной

ФОТО: LUIS TEJIDO/EPA

Скорее всего, вакцинация против Covid-19 будет обязательной для некоторых отраслей в Латвии, признал в четверг, 30 июня, в интервью TV3 министр благосостояния Гатис Эглитис (JKP), сообщает LETA.

Хотя на этой неделе было запланировано более широкое правительственное обсуждение стимулирования вакцинации, теперь оно запланировано на следующее заседание правительства.

Эглитис признал, что правительство движется к тому, чтобы сделать вакцинацию обязательной при выполнении определенных рабочих обязанностей.

Например, в департаменте социального обеспечения такое требование может быть наложено на сотрудников центров социального ухода (SAC) и сотрудников социальных служб, но решение правительства, вероятно, затронет и несколько других министерств.

Эглитис выразил мнение, что такое решение было бы правильным, потому что Латвии нужно подготовиться к следующей волне Covid-19 осенью.

Министр надеется, что таким образом не потеряет работников SAC, поскольку при этом обещает постараться сделать эти рабочие места более привлекательными, в том числе в сфере оплаты труда.

В бюджете следующего года Министерство благосостояния обязалось запросить 75 миллионов евро на новые приоритеты: для увеличения заработной платы сотрудников SAC, а второе направление - это увеличение доходов пенсионеров за счет индексации и бонусов, а также повышения необлагаемого минимума.

В сфере социального обеспечения Эглитис видит возможности для улучшения работы Государственного агентства занятости, так как считает, что можно сделать больше за деньги, вложенные в курсы переподготовки безработных и лиц, ищущих работу.

Эглитис заказал аудит использования средств Европейского союза, вложенных в эти курсы, результаты которого должны быть получены в ближайшее время, а после этого министерство обсудит возможности улучшения обучения. "Нам не нужны курсы переподготовки, после которых безработные ничего не приобрели", - сказал политик.

Сам министр признает, что было бы эффективно передать эти деньги отраслевым профессиональным организациям, поскольку они лучше всего знают, что нужно отраслям, и могут, соответственно, предложить качественное обучение.

Второе направление улучшений - это работа Государственной инспекции труда, которая могла бы принимать более активное участие в искоренении нелегальной занятости.

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