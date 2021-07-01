Министр: скорее всего, для части отраслей вакцинация от Covid-19 будет обязательной

Хотя на этой неделе было запланировано более широкое правительственное обсуждение стимулирования вакцинации, теперь оно запланировано на следующее заседание правительства.

Эглитис признал, что правительство движется к тому, чтобы сделать вакцинацию обязательной при выполнении определенных рабочих обязанностей.

Например, в департаменте социального обеспечения такое требование может быть наложено на сотрудников центров социального ухода (SAC) и сотрудников социальных служб, но решение правительства, вероятно, затронет и несколько других министерств.

Эглитис выразил мнение, что такое решение было бы правильным, потому что Латвии нужно подготовиться к следующей волне Covid-19 осенью.

Министр надеется, что таким образом не потеряет работников SAC, поскольку при этом обещает постараться сделать эти рабочие места более привлекательными, в том числе в сфере оплаты труда.

В бюджете следующего года Министерство благосостояния обязалось запросить 75 миллионов евро на новые приоритеты: для увеличения заработной платы сотрудников SAC, а второе направление - это увеличение доходов пенсионеров за счет индексации и бонусов, а также повышения необлагаемого минимума.

В сфере социального обеспечения Эглитис видит возможности для улучшения работы Государственного агентства занятости, так как считает, что можно сделать больше за деньги, вложенные в курсы переподготовки безработных и лиц, ищущих работу.

Эглитис заказал аудит использования средств Европейского союза, вложенных в эти курсы, результаты которого должны быть получены в ближайшее время, а после этого министерство обсудит возможности улучшения обучения. "Нам не нужны курсы переподготовки, после которых безработные ничего не приобрели", - сказал политик.

Сам министр признает, что было бы эффективно передать эти деньги отраслевым профессиональным организациям, поскольку они лучше всего знают, что нужно отраслям, и могут, соответственно, предложить качественное обучение.