NEPLP отозвал лицензию на вещание Radio PIK

Такое решение было принято в связи с тем, что в течение года в работе Radio PIK было выявлено три существенных нарушения Закона об электронных СМИ. В первом случае был штраф за распространение грубых и нецензурных выражений. Во втором случае наказание применялось за призыв к войне или военному конфликту, насильственное свержение государственной власти или насильственное изменение государственного строя, подрыв территориальной целостности государства или совершение другого преступления в рамках информационно-аналитической программы. В третьем случае было обнаружено, что программа не обеспечивала разнообразия мнений в распространяемых информационных и аналитических дискуссионных программах.

Также был нарушен Закон о предвыборной агитации, поскольку было установлено, что в дискуссионных программах, транслируемых на Radio PIK с 17 августа по 27 августа 2020 года, в качестве участников были приглашены в основном представители одной политической силы, что в большей степени отражает взгляды на эту политическую силу и позиции.

Все решения NEPLP оставлены судом без изменения и вступили в законную силу. Общая сумма наложенного штрафа составляет 18 500 евро, который не был уплачен до 1 июля в установленном законом порядке.