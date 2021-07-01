NEPLP отозвал лицензию на вещание Radio PIK
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение отозвать лицензию на вещание, выданную коммерческой фирме электронных СМИ SIA PIKAL UN PARTNERI для программы Radio PIK.
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение отозвать лицензию на вещание, выданную коммерческой фирме электронных СМИ SIA PIKAL UN PARTNERI для программы Radio PIK.
Такое решение было принято в связи с тем, что в течение года в работе Radio PIK было выявлено три существенных нарушения Закона об электронных СМИ. В первом случае был штраф за распространение грубых и нецензурных выражений. Во втором случае наказание применялось за призыв к войне или военному конфликту, насильственное свержение государственной власти или насильственное изменение государственного строя, подрыв территориальной целостности государства или совершение другого преступления в рамках информационно-аналитической программы. В третьем случае было обнаружено, что программа не обеспечивала разнообразия мнений в распространяемых информационных и аналитических дискуссионных программах.
Также был нарушен Закон о предвыборной агитации, поскольку было установлено, что в дискуссионных программах, транслируемых на Radio PIK с 17 августа по 27 августа 2020 года, в качестве участников были приглашены в основном представители одной политической силы, что в большей степени отражает взгляды на эту политическую силу и позиции.
Все решения NEPLP оставлены судом без изменения и вступили в законную силу. Общая сумма наложенного штрафа составляет 18 500 евро, который не был уплачен до 1 июля в установленном законом порядке.
Radio PIK можно услышать на частоте 100,0 FM в Риге и ее окрестностях. Решение вступит в силу 5 июля после публикации в Latvijas vēstnesis, а это значит, что Radio PIK больше не будет выходить в эфир. Обжалование решения не приостанавливает его действие.