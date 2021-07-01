Представитель погибших на пароме "Эстония": вокруг расследования происходит много тревожного

"Нас очень беспокоят многие вещи. Невероятно, что Рене Арикас, руководитель Центра расследований по вопросам безопасности, который ведет все это международное расследование, до сих пор не смог приступить к созданию своей команды, предусмотренному в бюджете. Закупки смогли начаться только в июне, потому что, хотя деньги были выделены на уровне правительства, дальнейшие бюрократические процессы заняли бессовестно долгое время. Может быть, у политиков есть более приоритетные дела, но мне кажется, что имя этому - административное бессилие", - сказал Райво Хеллерма.

По словам Хеллерма, они встречались с представителями Государственной канцелярии на протяжении трех четвертей года, но за это время по сути ничего не произошло. "В Швеции дела идут лучше, и многие закупки, похоже, производились через Швецию, потому что там есть такая возможность. В то же время, когда мы говорим о ведущей роли Эстонии в этом процессе, остается только пожимать плечами. Мне кажется, что полностью посвятивший себя исследованиям "Эстонии" Рене Арикас должен получать больше поддержки, это бы окупилось. В то время как в Швеции изучением "Эстонии" занимаются четыре сотрудника на полной ставке, в Эстонии в лучшем случае этим занимается пол-человека, и этот человек, работающий неполный рабочий день, должен возглавлять весь этот объемный процесс", - качает головой Хеллерма.

Хеллерма также не слишком оптимистичен в отношении предварительных исследований, которые начнутся в следующий четверг. "Техника, которыми оснащены эти суда, также является зеркалом текущей ситуации, возможно, планы были бы более амбициозными на первом этапе, но это те суда, которые были доступны на данный момент. Хорошо, что хотя бы они включают операции с подводным роботом, потому что, если бы просто отправились исследовать морское дно, было бы очень сложно потом объяснить, насколько мы вообще продвинулись", - говорит Хеллерма.

В то же время, по словам Хеллерма, Рене Арикас пользуется доверием и поддержкой родственников погибших и спасшихся с "Эстонии".