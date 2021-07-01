Новое исследование обнаружило эпидемию коронавируса, которой 20 000 лет

Согласно исследованию, опубликованному в академическом журнале Current Biology, древний коронавирус циркулировал в регионе много лет.

"Это должно нас беспокоить", - сказал ведущий автор исследования, биолог-эволюционист из Университета Аризоны Дэвид Инард, указывая на возможные параллели с сегодняшней пандемией Covid-19. "То, что происходит сейчас, может продолжаться из поколения в поколение".

До сих пор ученым не удавалось заглянуть в древнюю историю этого типа патогена. За последние 20 лет три коронавируса приспособились заражать людей и вызывать серьезные заболевания - Covid-19, SARS и MERS. Исследования происхождения этих коронавирусов показывают, что они "липли" к летучим мышам или к другим млекопитающим.

Четыре других коронавируса могут передаваться человеку, но вызывают только легкую простуду. Поскольку симптомы настолько легкие, исследователи не могли напрямую наблюдать, когда они стали патогенами человека, поэтому могут быть получены только косвенные доказательства. Мутации коронавируса происходят относительно стабильно, что позволяет сравнивать и оценивать генетические вариации, когда вирус переходит от животных к человеку.

Самый последний из "легких" коронавирусов, известный как HCoV-HKU1, стал патогеном человека в 1950-х годах. Самому старому из них - HCoV-NL63 - может быть около 820 лет.

На сегодняшний день не было известно о более древних коронавирусах. Однако Инард и его коллеги попробовали новый метод - вместо изучения генетического материала коронавирусов, циркулирующих в настоящее время, они изучили доказательства, оставленные вирусами в ДНК человека.

Со временем вирусы оставили глубокий след в генах человека. Мутация, защищающая от определенного вируса, очень важна для выживания и передается потомству.

Но в то же время вирусы развиваются - например, изменения вирусных белков могут обходить иммунные реакции. Столкнувшись с вирусными мутациями, у небольшого числа людей может развиться еще более сильная защита.

В течение нескольких лет Инард и его коллеги искали такие генетические вариации в геноме человека, пытаясь восстановить происхождение и историю различных вирусов. Когда разразилась пандемия Covid-19, он хотел узнать, есть ли у древних коронавирусов какие-то особенности. Анализируя данные ДНК тысячи людей из 26 мест, исследователи искали комбинацию генов, которая помогла бы бороться с коронавирусами, но не с другими типами вирусов. Генетические данные предполагают, что люди в Восточной Азии, возможно, адаптировались к древнему коронавирусу.

Однако, похоже, древняя эпидемия свирепствовала только в этом регионе. "Люди в других частях света не имели такого [генетического] сигнала", - сказала соавтор исследования и ученый из Университет Аделаиды Ясин Суилми.

Команда Инарда идентифицировала 42 гена и определила, что мутации в них произошли одновременно и развивались с одинаковой скоростью. "Вряд ли такой сигнал может быть случайным", - подчеркнул ученый.

По оценкам исследователей, мутации произошли примерно от 20 000 до 25 000 лет назад. Считается, что их эволюция длилась несколько столетий. Открытие удивило ученых, ведь люди Восточной Азии в то время жили небольшими группами охотников и собирателей, а не большими сообществами.

Эволюционный генетик из Университетского колледжа Лондона Аида Андреса (которая не принимала участия в исследовании), сказала, что исследование было достаточно убедительным, но предупреждает, что пока невозможно дать точные оценки эпидемии.