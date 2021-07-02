В Риге бесплатно раздают купоны на прокат велосипедов. Акция в силе два дня

Как сообщила агентству LETA представитель "Города для людей" Гунита Питеране, в Риге строятся новые велосипедные дорожки, повышающие безопасность велосипедистов в дорожном движении. Однако у многих рижан нет велосипеда, и поэтому у них нет возможности попробовать передвигаться на нем по городу.

Чтобы исправить это упущение, объединение "Город для людей" в сотрудничестве с Nextbike и Narvesen сегодня с 16:00 до 20:00 и завтра с 12:00 до 20:00 предложит рижанам купоны на прокат велосипедов.