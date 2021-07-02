Необходимость постоянного общения с прессой довела эстонского топ-чиновника до отставки

Симс, который приступил к работе в Агентству по окружающей среде весной 2016 года, вернулся в Университет естественных наук, где стал старшим научным сотрудником кафедры лесного хозяйства и лесной промышленности Института лесного хозяйства и сельской инженерии.

Должность, которую освобождает Симс, имеет решающее значение в вопросе учета эстонских лесов, так как его работа заключалась в сведении результатов статистической инвентаризации лесов (SMI), которая является центральной для статистики лесов Эстонии и вызвала широкую полемику в последние годы. Это должность, требующая очень специфических навыков и знаний, а людей с необходимой компетенцией в Эстонии можно пересчитать только по пальцам одной или двух рук.

Результаты SMI имеют решающее значение, поскольку они, как правило, считаются лучшим имеющимся у нас статистическим показателем состояния эстонских лесов, хотя в последнее время он также неоднократно подвергался критике. В частности, сомнению подвергается засекреченность инвентаризируемых участов.

С другой стороны, SMI является важным вкладом в так называемую отчетность LULUCF, описывающую выбросы в результате изменений в землепользовании, что, в свою очередь, влияет на движение миллионов евро в будущей европейской торговле квотами на CO2.

Postimees спросил 45-летнего Симса, могла ли причина внезапной отставки быть вызвана запланированным аудитом данных статистической инвентаризации леса (SMI) или данными о местонахождении постоянных участков SMI, находящихся в распоряжении газеты Õhtuleht.

Напомним, что в начале июня Postimees писал о противоречивых данных о лесах и о том, как по инициативе правительства был подготовлен законопроект о засекречивании исходных данных SMI.

Симc заверил, что эти причины не соответствуют действительности. Настоящий мотив для смены работы был гораздо более необычным. "Общая политическая ситуация, когда объем информационных запросов извне настолько велик, что больше невозможно заниматься основной работой",

- признал Симс.

Он уточнил: "Например, в прошлом году Postimees выпустил серию из десяти статей о лесах. Каждую неделю приходили повторные запросы, в которых журналисты Postimees просили всяческих разъяснений. Неоднократно задавался вопрос об устойчивом объеме вырубки лесов. И даже когда мы отвечали, нас постоянно спрашивали и просили назвать это число. Когда я сказал, что анализ этого вопроса - не наша работа, нас попросили начать делать такой анализ. В течение нескольких месяцев наша основная работа была парализована, потому что нам говорили, что журналистам нужно отвечать быстро. Практически каждый день приходилось отвечать на вопросы журналистов", - признал он.

Своим постом в Агентстве Симс был доволен до тех пор, пока мог выполнять основную работу. "Но когда давление начало исходить извне, заниматься работой по существу стало невозможно", - отметил он.