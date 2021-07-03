Список людей, которых ищут в Латвии, пополнился новыми именами. Может, они вам знакомы?

Озолиньша (Рачиньша) Донатса 1997-99 г. р. и Озолиню (Рачиню) Анну 1998-2000 г. р. ищут сестры Юлия и Светлана.

Сергея Федорова 1965-67 г. р. ищет друг Михаил. "Вместе служили на корабле".

Олега Богданова 1962-64 г. р., который учился в Даугавпилсском техникуме железнодорожного транспорта, ищет Евгения.

Своего старшего брата Александра Герасимовича 1950-51 г. р. ищет Павел. "Последний звонок был в 2004 году".

Авлентину (Алевтину) Ушакову 1945-46 г. р. ищет подруга Валентина.

Олега Морозова 1945-46 г. р. ищет сводная сестра Инна Григорьева.

Бориса Сергеева 1945-46 г. р. ищет дочь Марина. "Очень хочу его найти".

Виталия Картузова 1970-71 г. р. ищет дочь Екатерина. "Моя мама - Мустафаева Инара".

Двоюродную сестру Инну Астахову 1961-63 г. р. и ее семью ищет Инна Тюшкина.

Людмилу Васильеву 1970-71 г. р. ищет лучшая подруга Анна.

Юрия Румянцева 1961-63 г. р. ищет Николай. "Вместе служили в Бобруйске в 1972 году".

Двоюродную сестру Ольгу Феоктистову 1960-62 г. р. ищет Людмила. "Связь оборвалась в 2015 году".

Андрея Мануилова 1965-66 г. р. и его семью ищет сестра Елена.

Гунара Аболиньша 1944-46 г. р. ищет внучка Елена.

Двоюродную сестру Лилию Петрову 1959-60 г. р. и ее семью ищет Виктор.

Лучшую подругу Ольгу Мартиненко 1950-51 г. р. ищет Ольга.

Миколу Данилюка 1955-56 г. р. и его семью из г. Лудза ищет брат Иван.

Юриса Пимберса 1968-69 г. р. ищет дочь Оксана. Также она ищет своих братьев и сестер.

Смайду Павловскую (Медунецкую) 1959-60 г. р. ищет Виктор.

Яниса Иванова 1951-53 г. р. из г. Прейли ищет сослуживец Арнис. "В 1971-1973 годах вместе служили в Добеле-2".

Виктора Сладевского 1994-95 г. р. ищут братья.

Разыскивают Николая Козлова из г. Валка.

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.