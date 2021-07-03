Список людей, которых ищут в Латвии, пополнился новыми именами. Может, они вам знакомы?

Озолиньша (Рачиньша) Донатса 1997-99 г. р. и Озолиню (Рачиню) Анну 1998-2000 г. р. ищут сестры Юлия и Светлана.
Сергея Федорова 1965-67 г. р. ищет друг Михаил. "Вместе служили на корабле".
Олега Богданова 1962-64 г. р., который учился в Даугавпилсском техникуме железнодорожного транспорта, ищет Евгения.
Своего старшего брата Александра Герасимовича 1950-51 г. р. ищет Павел. "Последний звонок был в 2004 году".
Авлентину (Алевтину) Ушакову 1945-46 г. р. ищет подруга Валентина.
Олега Морозова 1945-46 г. р. ищет сводная сестра Инна Григорьева.
Бориса Сергеева 1945-46 г. р. ищет дочь Марина. "Очень хочу его найти".
Виталия Картузова 1970-71 г. р. ищет дочь Екатерина. "Моя мама - Мустафаева Инара".
Двоюродную сестру Инну Астахову 1961-63 г. р. и ее семью ищет Инна Тюшкина.
Людмилу Васильеву 1970-71 г. р. ищет лучшая подруга Анна.
Юрия Румянцева 1961-63 г. р. ищет Николай. "Вместе служили в Бобруйске в 1972 году".
Двоюродную сестру Ольгу Феоктистову 1960-62 г. р. ищет Людмила. "Связь оборвалась в 2015 году".
Андрея Мануилова 1965-66 г. р. и его семью ищет сестра Елена.
Гунара Аболиньша 1944-46 г. р. ищет внучка Елена.
Двоюродную сестру Лилию Петрову 1959-60 г. р. и ее семью ищет Виктор.
Лучшую подругу Ольгу Мартиненко 1950-51 г. р. ищет Ольга.
Миколу Данилюка 1955-56 г. р. и его семью из г. Лудза ищет брат Иван.
Юриса Пимберса 1968-69 г. р. ищет дочь Оксана. Также она ищет своих братьев и сестер.
Смайду Павловскую (Медунецкую) 1959-60 г. р. ищет Виктор.
Яниса Иванова 1951-53 г. р. из г. Прейли ищет сослуживец Арнис. "В 1971-1973 годах вместе служили в Добеле-2".
Виктора Сладевского 1994-95 г. р. ищут братья.
Разыскивают Николая Козлова из г. Валка.
Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу.
Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.
Э-мейл: martins.ziebergs@inbox.lv, моб. тел. 29923833.