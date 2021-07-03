Как Беларусь стала перевалочным пунктом для незаконной миграции в ЕС

Таким образом, с начала года Литву пытались въехать 672 мигранта из Беларуси. Это вдвое больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые. Большинство задержанных составляли иракцы, 428 человек.

Белорусские пограничники утверждают, что "количество задержанных мигрантов на белорусско-литовском направлении находится на обычном уровне и сопоставимо с показателями предыдущих 5-7 лет". Но очевидно, что это не так. Новости о задержаниях на границе Беларуси и Литвы появляются чуть ли не каждую неделю. Самую большую группу - 58 человек, из них 54 - иракцы, четыре - жители Шри-Ланки - остановили 22 июня. Более того, агентство ЕС по безопасности внешних границ Frontex планирует усилить охрану белорусско-литовского участка.

Аналогичная ситуация сложилась и на польской границе. 2 июня польские пограничники задержали группу из 24 человек при попытке перейти границу без документов. Среди нарушителей пограничного режима было 11 граждан Афганистана, 9 граждан России, 2 гражданина Палестины, 1 гражданин Армении и 1 гражданин Иордании. Причем в пресс-службе Подляшского отдела пограничной службы Hrodna.life рассказали, что число мигрантов растет на глазах. Если за первые шесть месяцев 2020 года на всем отрезке, который охраняет Подляшский отдел (граница с Литвой и Беларусью), задержано 24 человека, то за январь-май 2021 - почти в 4 раза больше.

Судя по всему, есть несколько способов с помощью которых люди, бегущие из своих стран в Евросоюз в поисках убежища, попадают на территорию Беларуси. Один из них - сухопутный. В феврале 2021 года белорусские и литовские пограничники отчитались о том, что выявили канал незаконной транзитной миграции в Литву и Польшу, которым пользовались граждане Ирака. Подробности операции не раскрывались. А в марте этого года белорусские пограничники задержали 24 человека, которых сопровождал россиянин. Как сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси, граждане Ирака въехали в Беларусь приехали в Браславский район на двух микроавтобусах. Водителями были белорусы, действия которых были квалифицированы как "пособничество нарушителям".

Второй предположительный путь - воздушный. Из Ирака в Минск можно прилететь не только прямым рейсом из Багдада, но и через стыковку в Турции.

Согласно международным соглашениям, Беларусь должна следить за тем, чтобы беженцы не пересекали границу страны незаконно и без документов. Однако 26 мая, выступая перед парламентом Александр Лукашенко едва ли не грозил соседним странам ослаблением контроля на на границе: "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить".

11 июня в Вене на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем глава правительства Литвы Ингрида Шимоните заявила, что поток нерегулярных мигрантов из Беларуси в Литву достиг исторического максимума. Ситуация настолько обострилась, что укрепление границ Евросоюза в связи с ростом недокументированной миграции из Беларуси стало отдельным пунктом повестки дня визита в Латвию премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните. "Мы особенно обеспокоены <...> нелегальной миграцией через границу с Литвой, организованной с ведома или даже с помощью режима. Если белорусский режим использует нелегальных мигрантов как оружие и средство давления на ЕС, это нарушение не только международных норм, но и основных принципов гуманизма", - заявила Шимоните.

Пока власти Литвы обсуждают проект строительства ограждения практически на всей литовско-белорусской границе и такой забор может стоить около 15 миллионов евро.