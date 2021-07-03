Видео ⟩ Пугающие кадры! На газопроводе в Мексиканском заливе произошел подводный пожар

#ULTIMAHORA | Explota línea submarina de #Pemex en la Plataforma KuSierra de 78 metros de profundidad. El accidente mantiene un incendio sobre la superficie, no se reportan lesionados. Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas. Pemex no ha emitido ningún tipo de comunicado. pic.twitter.com/Yt5KRlo4o9 — Televisa Veracruz (@televertv) July 2, 2021

Возгорание произошло у побережья города Сьюдад-дель-Кармен в штате Кампече на юго-востоке Мексики. Пожар начался в 5:15 утра после утечки газа из-за неисправности одного из клапанов газопровода. Инцидент случился в 150 метрах от буровой платформы на месторождении Ku Maloob Zaap.

🚨 Incendio registrado en aguas del Golfo de México



A 400 metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)



Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio



Esta fuera de control hace 8 horas pic.twitter.com/KceOTDU1kX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

Специалисты Pemex закрыли соединительные клапаны трубопровода и остановили утечку газа. К тушению пожара приступили три вспомогательных судна, которые использовали азот, чтобы справиться с огнем, сообщает Reuters. Через пять с половиной часов пожар был потушен.

В результате случившегося никто не пострадал, сотрудников не пришлось эвакуировать.

Какой ущерб окружающей среде причинили утечка газа и пожар, пока неизвестно.

Директор океанических программ Центра биологического разнообразия Миеко Сакашита заявила, что "пугающие кадры Мексиканского залива показывают всему миру, что морское бурение экологически вредно и опасно".

Шведская экоактивистка Грета Тунберг опубликовала в Twitter видео подводного пожара и заявила, что люди у власти одновременно "называют себя "климатическими лидерами" и открывают новые нефтяные месторождения, трубопроводы и угольные электростанции". "Это тот мир, который они оставят нам", - заявила Тунберг.

20 апреля 2010 года в Мексиканском заливе у берегов американского штата Луизиана произошла крупнейшая экологическая катастрофа в истории США. Из-за взрыва на буровой установке Deepwater Horizon, которая принадлежит компании BP, в воды залива вылилось около пяти миллионов баррелей нефти. Расходы ВР на устранение последствий аварии и выплату компенсаций превысили 50 миллиардов долларов.