Видео ⟩ Пугающие кадры! На газопроводе в Мексиканском заливе произошел подводный пожар

Возгорание произошло у побережья города Сьюдад-дель-Кармен в штате Кампече на юго-востоке Мексики. Пожар начался в 5:15 утра после утечки газа из-за неисправности одного из клапанов газопровода. Инцидент случился в 150 метрах от буровой платформы на месторождении Ku Maloob Zaap.
Специалисты Pemex закрыли соединительные клапаны трубопровода и остановили утечку газа. К тушению пожара приступили три вспомогательных судна, которые использовали азот, чтобы справиться с огнем, сообщает Reuters. Через пять с половиной часов пожар был потушен.
В результате случившегося никто не пострадал, сотрудников не пришлось эвакуировать.
Какой ущерб окружающей среде причинили утечка газа и пожар, пока неизвестно.
Директор океанических программ Центра биологического разнообразия Миеко Сакашита заявила, что "пугающие кадры Мексиканского залива показывают всему миру, что морское бурение экологически вредно и опасно".
Шведская экоактивистка Грета Тунберг опубликовала в Twitter видео подводного пожара и заявила, что люди у власти одновременно "называют себя "климатическими лидерами" и открывают новые нефтяные месторождения, трубопроводы и угольные электростанции". "Это тот мир, который они оставят нам", - заявила Тунберг.
20 апреля 2010 года в Мексиканском заливе у берегов американского штата Луизиана произошла крупнейшая экологическая катастрофа в истории США. Из-за взрыва на буровой установке Deepwater Horizon, которая принадлежит компании BP, в воды залива вылилось около пяти миллионов баррелей нефти. Расходы ВР на устранение последствий аварии и выплату компенсаций превысили 50 миллиардов долларов.
Видео: Пожар в Мексиканском заливе