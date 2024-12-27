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Украина впервые взяла в плен северокорейского солдата (4)

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Украинский солдат
Украинский солдат Фото: OLEH SLEPCHENKO/Shutterstock

Раненый северокорейский солдат попал в плен к украинским вооруженным силам, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на разведку Южной Кореи.

Это первый известный случай, когда северокорейский солдат попадает в украинский плен.

Информация о северокорейском пленнике появилась в интернете в четверг, 26 декабря, а в пятницу, 27 декабря, была подтверждена южнокорейской разведкой.

"Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной службой дружественной страны мы подтвердили захват раненого северокорейского солдата и планируем тщательно расследовать дальнейшее развитие событий", - заявила южнокорейская разведка.

В четверг несколько украинских Telegram-каналов и СМИ сообщили, что первый северокорейский солдат был взят в плен украинскими силами специальных операций в Курской области.

Солдат был ранен до того, как попал в плен. Его фотография была опубликована.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский объявил, что число убитых и раненых северокорейских солдат в Курской области превысило 3 тысячи человек.

По оценкам южнокорейских спецслужб, около 100 северокорейских солдат были убиты и около тысячи ранены.

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