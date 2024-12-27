2024 год уверенно движется к своему завершению. А это значит - время подводить итоги. И традиционно портал RUS TVNET делает это в виде алфавита. Первую его часть - от А до О - читайте здесь. А вторую ждите в ближайшем будущем.
Беспилотник в Резекне, протесты в Грузии, скандал на Олимпиаде - чем запомнился 2024-й: часть 1
А - Автобус
Август запомнился Латвии спасением 147 детей, участников лагеря, застрявших в Испании. Виновной в этом признали турфирму Fisom, у которой моментально отозвали лицензию. Fisom выпустила заявление, но достаточно лаконичное, а полиция начала проверку. Между тем история обрастала деталями: организованный лагерь для серфинга был нелегальным, детям приходилось ночевать на улице, главой турфирмы является 26-летний парень. В итоге, к счастью, все дети вернулись в страну. А вот с получением денежных компенсаций возникли сложности.
Б - Беспилотник
Большим удивлением для пограничных служб стал тот факт, что в Резекненском крае были обнаружены обломки российского военного беспилотного летательного аппарата. Позже стало известно, что это начиненный взрывчаткой Shahed. И то, что дрон упал далеко от населенных пунктов, никого особенно не успокоило. Латвия, конечно, выразила протест России, но вопросы к нашим службам остались. Ну, скажем, почему мэр Краславы узнал о произошедшем из СМИ? Дрон в итоге деактивировали, а истребители на границе стали подниматься активнее. Иногда даже из-за птичьих стай.
В - Выскользнуть
В этом году новым трендом стало бегство из Латвии пророссийских активистов. Самым ярким представителем этого тренда стал Станислав Букайнс. 21 июля пограничники зафиксировали Букайнса, который вместе с дочерью незаконно пересек границу с Россией по реке Зилупе, используя SUP-доску. Букайнс - один из "Антифашистов Прибалтики", у него интересная биография. К счастью, похищенную Букайнсом дочку удалось вернуть, матери выплатили компенсацию. Но вообще Букайнс был уже восьмым прокремлевским активистом, который сбежал в Россию, хотя находился под следствием. Другое популярное направление - Беларусь. Туда отправились, например, кандидат на выборах в Европарламент Ольга Чернявская и активист Юрий Алексеев.