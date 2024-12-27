Попавший в плен к украинцам северокорейский солдат скончался

"Разведывательной службой одной из союзных стран подтверждено, что северокорейский солдат, захваченный 26 декабря, только что умер", - говорится в заявлении Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

Несколькими часами ранее южнокорейская разведка подтвердила, что северокорейский солдат, получивший ранение, был взят в плен.

Это первый известный случай, когда северокорейский солдат попал в украинский плен.

South Korea's National Intelligence Service (NIS) confirmed that Ukraine captured a wounded North Korean Soldier, marking the first known instance of a North Korean Combatant being seized. The Soldier was reportedly captured by Ukrainian Forces in Russia's Kursk Region, as… pic.twitter.com/bzqcjMUfov — OSINTdefender (@sentdefender) December 27, 2024

Информация о северокорейском пленнике появилась в интернете в четверг, 26 декабря, а в пятницу, 27 декабря, была подтверждена южнокорейской разведкой.

В четверг несколько украинских Telegram-каналов и СМИ сообщили, что первый северокорейский солдат был взят в плен украинскими силами специальных операций в Курской области.

Солдат был ранен до того, как попал в плен. Его фотография была опубликована.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский объявил, что число убитых и раненых северокорейских солдат в Курской области превысило 3 тысячи человек.

По оценкам южнокорейских спецслужб, около 100 северокорейских солдат были убиты и около тысячи ранены.

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