За неделю спецрейдов были пойманы 99 пьяных водителей

В общей сложности с 20 по 26 декабря Госполиция провела 32 212 проверок водителей по всей Латвии, поймав 99 нетрезвых водителей и четырех водителей под воздействием наркотиков.

Больше всего пьяных за рулем было поймано в первый день Рождества, 25 декабря: у 20 водителей был обнаружен алкоголь в организме, один находился под воздействием наркотиков и один отказался пройти тест.

Что касается концентрации алкоголя в организме водителей, то чаще всего она превышала 1,5 промилле, что является уголовным преступлением. На втором месте по численности среди пойманных в нетрезвом виде автолюбителей находится группа с "низкими" показателями - от 0,5 до 1 промилле. В этом состоянии находился 31 остановленный полицией водитель. Наименьшее число - 16 человек - было в группе водителей, у которых уровень алкоголя в крови составлял от 1 до 1,5 промилле.

Если проанализировать возраст водителей, то чаще всего полицейским попадались нарушители в возрасте от 31 до 50 лет, за ними следуют водители в возрасте до 30 лет, а реже всего с запрещенными веществами в организме ездили автолюбители в возрасте старше 50 лет.

Государственная полиция планирует продолжать поддерживать усиленный контроль за дорожным движением по всей Латвии до 2 января следующего года.

Полиция призывает всех участников дорожного движения быть ответственными и защищать себя и других от последствий безрассудного поведения. Паравоохранители напоминают, что реакция водителя может сыграть решающую роль в предотвращении аварии, поэтому граждан просят не оставаться равнодушными и сообщать о случаях, когда человек пытается сесть за руль в состоянии алкогольного или иного опьянения.

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