Эстонский оператор объяснил, от чего зависят сроки восстановления кабеля EstLink 2

По его словам, влияние предполагаемого семимесячного ремонта Estlink 2 на цену электроэнергии зависит от различных обстоятельств.

"Например, если в Балтийском регионе будет больше производства возобновляемой энергии, то это поможет удерживать цены на электроэнергию на низком уровне. То же самое можно сказать и о весне, когда растает снег и из Латвии поступит значительное количество гидроэнергии. Это также поможет поддерживать более стабильные цены на электроэнергию", - отметил он.

В случае недостаточности возобновляемой энергии и гидроэнергии цена на электроэнергию вырастет, поскольку тогда цену будут определять газовые электростанции в странах Балтии и сланцевые электростанции в Эстонии.

Галерея: Кабель Estlink 2

"Но чтобы дать реальное представление о том, каким может быть этот ценовой эффект, у нас есть реальная параллель с прошлым годом, когда Estlink 2 также не работал в течение длительного периода времени. В этот период средний ценовой эффект электроэнергии в конечной цене на электроэнергию для частных потребителей составил около 10%", - сказал Кебья.

Член правления Elering еще раз подтвердил, что проблем с надежностью электроснабжения в Эстонии нет.

Валайнис: Мы должны быть готовы защитить нашу критически важную инфраструктуру

Нужно быть готовыми к любому повороту событий и защите критической инфраструктуры государства, сказал министр экономики Виктор Валайнис журналистам после посещения ТЭЦ-1.