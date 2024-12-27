Сроки восстановления поврежденного подводного электрического кабеля EstLink 2, соединяющего Эстонию и Финляндию, зависят отчасти от наличия ремонтного судна, поскольку таких судов в мире немного и они забронированы на два-три года вперед, сообщил член правления эстонского оператора электрических сетей Elering Рейго Кебья. По его словам, сейчас в вопросе починки кабеля есть и еще одна неопределенность.
Эстонский оператор объяснил, от чего зависят сроки восстановления кабеля EstLink 2
"На сегодняшний день очень сложно дать прогноз [когда кабель Estlink 2 будет отремонтирован], поскольку в ремонте подводного кабеля есть две важные неопределенности", - сказал Кебья в пятницу, 27 декабря, в интервью эстонскому общественному вещателю ERR.
Первая неопределенность, по его словам, заключается в том, что еще точно не известно, каково фактическое техническое состояние кабеля в месте повреждения.
"Мы знаем, где находится неисправность, но чтобы убедиться в реальном состоянии кабеля, необходимо провести выездные проверки. И исходя из этого можно будет определить объем необходимых ремонтных работ", - сказал он.
По словам Кебья, еще одной важной неопределенностью является наличие ремонтного корабля.
"Таких судов в мире очень мало. Обычно они не стоят в порту в ожидании поломки, а бронируются на два-три года вперед для работ по прокладке кабелей".
Прогноз Fingrid о том, что ремонт подводного кабеля займет около семи месяцев, основан исключительно на предыдущем опыте, отметил Кебья.
"Но сначала, конечно, необходимо определить объем ремонтных работ. На месте будет установлено, насколько большой участок кабеля поврежден и требует замены. После этого необходимо составить план того, как будут выглядеть ремонтные работы под водой на глубине 80 метров. Важным фактором также являются погодные условия", - сказал Кебья.
По его словам, влияние предполагаемого семимесячного ремонта Estlink 2 на цену электроэнергии зависит от различных обстоятельств.
"Например, если в Балтийском регионе будет больше производства возобновляемой энергии, то это поможет удерживать цены на электроэнергию на низком уровне. То же самое можно сказать и о весне, когда растает снег и из Латвии поступит значительное количество гидроэнергии. Это также поможет поддерживать более стабильные цены на электроэнергию", - отметил он.
В случае недостаточности возобновляемой энергии и гидроэнергии цена на электроэнергию вырастет, поскольку тогда цену будут определять газовые электростанции в странах Балтии и сланцевые электростанции в Эстонии.
Галерея: Кабель Estlink 2
"Но чтобы дать реальное представление о том, каким может быть этот ценовой эффект, у нас есть реальная параллель с прошлым годом, когда Estlink 2 также не работал в течение длительного периода времени. В этот период средний ценовой эффект электроэнергии в конечной цене на электроэнергию для частных потребителей составил около 10%", - сказал Кебья.
Член правления Elering еще раз подтвердил, что проблем с надежностью электроснабжения в Эстонии нет.
Валайнис: Мы должны быть готовы защитить нашу критически важную инфраструктуру
Нужно быть готовыми к любому повороту событий и защите критической инфраструктуры государства, сказал министр экономики Виктор Валайнис журналистам после посещения ТЭЦ-1.
Реагируя на повреждение электрокабеля EstLink 2 в Финском заливе, Валайнис вместе с представителями предприятия Latvenergo в пятницу провел технический осмотр ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
"В обычной ситуации нас бы сегодня здесь не было. Все оборудование было бы выключено, и его не нужно было бы запускать", - сказал Валайнис.
Как подчеркнул министр, отключение кабеля EstLink 2 показывает значение инфраструктуры Latvenergo для рынка электроэнергии. "Мы должны быть уверены, что эта инфраструктура будет работать при любых обстоятельствах", - сказал министр, подчеркнув важность завершения ремонта ТЭЦ-1 к марту.
Валайнис также обсудил с руководством Latvenergo необходимость усиления мер по защите энергетической инфраструктуры.
Говоря о повреждении кабеля EstLink 2, Валайнис напомнил, что только что кабель в течение 10 месяцев находился на ремонте, и цена на электроэнергию в этот период выросла на 10%. "В этот раз мы тоже не можем исключать, что не произойдет нечто подобное", - сказал министр.
Как сообщалось, в среду вышел из строя электрокабель EstLink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию, а позже стало известно, что повреждены также три подводных кабеля связи между Эстонией и Финляндией.
Финские власти для расследования инцидента доставили в порт плавающее под флагом Островов Кука судно Eagle S, которое, по предварительным данным, шло с незакрепленным якорем.
Мощность электрокабеля EstLink 2 составляет 650 мегаватт. В настоящее время продолжает работать эстонско-финский кабель EstLink 1 мощностью 350 мегаватт.
Власти стран Балтии заверяют, что повреждение EstLink 2 не повлияет на запланированный в феврале выход стран Балтии из энергетической системы БРЭЛЛ и присоединение к европейским электросетям.
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