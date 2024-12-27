НАТО готова помочь Финляндии и Эстонии, пока финские власти расследуют связь вышедшего из российского порта нефтетанкера с потенциальным саботажем связывающего две страны кабеля, заявил в четверг, 26 декабря, генсек НАТО Марк Рютте.
НАТО предлагает Финляндии и Эстонии помощь в расследовании повреждения кабеля
"Мы обсудили с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом потенциальный саботаж кабелей в Балтийском море. НАТО солидарна с союзниками и осуждает все атаки на критическую инфраструктуру. Мы следим за расследованиями, которые ведут Эстония и Финляндия, и готовы предложить дополнительную поддержку", - сообщил Рютте в социальных сетях.
Ранее Михал поблагодарил финских коллег за быстрые действия в связи с инцидентом на кабеле, подчеркнув, что защита критической инфраструктуры должна быть усилена с помощью союзников, и пообещал связаться с генеральным секретарем НАТО по этому вопросу.
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