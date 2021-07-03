Каблуки вместо ботинок: в Украине критикуют идею министерства обороны для солдат-женщин на параде

Депутат от оппозиции Ирина Геращенко назвала намерения министерства сексистскими.

Украина готовится к военному параду 24 августа. В этот день 30 лет назад Верховный Совет Украинской ССР проголосовал за провозглашение независимости Украины от СССР.

Хотя в Минобороны пояснили, что туфли на высоком каблуке являются частью женской формы в армии, многие возмущены этой идеей, а несколько депутатов призвали министра обороны Андрея Тарана извиниться.

"История о туфлях на высоких каблуках - настоящий позор", - заявил в Facebook журналист Виталий Портников, добавив, что некоторые чиновники придерживаются средневекового мышления.

Геращенко сказала, что изначально считала шуткой фотографии военнослужащих женщин на репетиции парада в черных туфлях на высоком каблуке и брюках боевой формы. Политик выразила мнение, что это был сексизм, а не равенство, и выразила недоумение относительно того, почему, по мнению министерства, обувь на высоком каблуке важнее, чем разработка бронежилетов, специально предназначенных для женщин.