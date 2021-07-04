Госучреждения могут продолжить работать удаленно и после окончания пандемии

По мнению Госканцелярии, организация работы государственного управления во время чрезвычайного положения доказала, что сотрудники государственного управления могут одинаково успешно работать удаленно, в том числе обслуживать клиентов.

"Поэтому учреждения должны продолжать предоставлять своим сотрудникам возможность работать удаленно, если это позволяет характер их обязанностей. В то же время учреждение должно сохранять за собой право определять организацию труда, то есть условия, при которых сотрудники могут использовать удаленную работу или другие способы гибкой работы", - говорится в сообщении.

Таким образом, рекомендуется, чтобы каждое учреждение разработало для себя наиболее подходящие условия, привязав их к определенным группам должностей, а также индивидуализировав в зависимости от оценки работы конкретного сотрудника, его семейного положения или состояния здоровья.

Государственная канцелярия также признала, что по мере того, как удаленная работа становится повседневным явлением, в будущем закупки оборудования, доступ к информационным системам и организация встреч должны быть преобразованы таким образом, чтобы быть одинаково простыми и удобными для всех работающих в учреждении и вне учреждения.