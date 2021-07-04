В России найдена мертвой вдова отравленного банкира. Ранее ее дважды судили за убийство мужа

По предварительной информации, Сокирскую ударили твердым тупым предметом по голове. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об убийстве.

Telegram-канал Baza опубликовал ориентировку на подозреваемого. Им оказался тренер по кикбоксингу Алексей Рясков - с ним женщина познакомилась еще во время расследования по делу об убийстве своего первого мужа. Как сообщил адвокат убитой Алексей Соколов, Рясков был вторым мужем Сокирской, однако недавно они расстались. Издание 63.ru со ссылкой на знакомых Сокирской написало, что Рясков не хотел разрыва и преследовал бывшую жену.

По словам подруг погибшей, Рясков опубликовал в своем Instagram видео, в котором рассказал, что в 2017 году вместе с родителями Сокирской якобы передал одному из сотрудников Самарского областного суда 15 миллионов рублей (около 170 тыс. евро), после чего Сокирскую оправдали по делу об убийстве Пузикова.

Адвокат Андрей Карномазов, защищавший Сокирскую назвал слова Ряскова ложью.

Убийство и отмененные приговоры

Дмитрий Пузиков погиб в 2012 году, после встречи с друзьями в собственном доме. Ему и нескольким его гостям стало плохо, а через десять дней мужчина скончался (других пострадавших удалось спасти). Вскоре стало известно, что Пузиков и его гости отравились высокотоксичными солями таллия, следы которой были обнаружены в том числе в кастрюле, в которой готовила Сокирская.

Женщину обвинили в убийстве на почве ревности. Двоюродный брат погибшего Дмитрий Пузиков-младший рассказал, что во время вечеринки Сокирская говорила ему об изменах мужа. Сама женщина отрицала вину и утверждала, что Пузикова мог убить его же двоюродный брат с целью завладеть его имуществом. На одежде и руках Пузикова-младшего также нашли следы таллия.