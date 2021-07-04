Пн, 5.07.2021
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Папу римского прооперировали

ФОТО: Reuters/ScanPix

В воскресенье, 4 июля, Папа римский Франциск был госпитализирован в Риме для планового лечения проблем с кишечником. Издание Vatican News со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщило, что проведенная во второй половине дня операция на кишечнике прошла успешно. 

По словам Бруни, хирургическое вмешательство было проведено под общим наркозом, и понтифик хорошо его перенес. Оперировал папу Римского профессор Серджио Альфьери при содействии профессора Луиджи Софо, а также докторов Антонио Торторелли и Роберты Менги.

Папа Франциск госпитализирован впервые с момента его избрания в 2013 году. Согласно заявлению Ватикана, он лечится от дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Дивертикулярная болезнь - это состояние, связанное с искривлением стенки толстой кишки. Это может привести к сужению толстой кишки. Симптомы включают вздутие живота, периодические боли в животе и изменения в работе кишечника.

Ранее по традиции в воскресенье 84-летний папа обратился к тысячам посетителей на площади Святого Петра. Во время благословения Папа объявил, что в сентябре поедет в Словакию.

Родившийся в 1936 году в Буэнос-Айресе, Франциск потерял часть правого легкого в возрасте 21 года. Он также страдает от проблем с бедрами и радикулита, который вызывает боль от поясницы до ног. В 2014 году ему пришлось отменить несколько мероприятий из-за болезни желудка.

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