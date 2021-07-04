Папу римского прооперировали

По словам Бруни, хирургическое вмешательство было проведено под общим наркозом, и понтифик хорошо его перенес. Оперировал папу Римского профессор Серджио Альфьери при содействии профессора Луиджи Софо, а также докторов Антонио Торторелли и Роберты Менги.

Папа Франциск госпитализирован впервые с момента его избрания в 2013 году. Согласно заявлению Ватикана, он лечится от дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Дивертикулярная болезнь - это состояние, связанное с искривлением стенки толстой кишки. Это может привести к сужению толстой кишки. Симптомы включают вздутие живота, периодические боли в животе и изменения в работе кишечника.

Ранее по традиции в воскресенье 84-летний папа обратился к тысячам посетителей на площади Святого Петра. Во время благословения Папа объявил, что в сентябре поедет в Словакию.

Родившийся в 1936 году в Буэнос-Айресе, Франциск потерял часть правого легкого в возрасте 21 года. Он также страдает от проблем с бедрами и радикулита, который вызывает боль от поясницы до ног. В 2014 году ему пришлось отменить несколько мероприятий из-за болезни желудка.

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