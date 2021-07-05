"Рецепты семейного счастья". Торговая сеть "Вкусвилл" удалила рекламу с однополой парой

18+

Теперь в верхней части страницы, на которой клиенты сети делятся своими личными историями, появился снимок традиционной семьи, под которым "Вкусвилл" опубликовал заявление с извинениями.

"На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков, - сказано в сообщении, которое подписал основатель "Вкусвилла" Андрей Кривенко и топ-менеджеры компании. - Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников".

"Цель нашей компании - дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов. Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти", - заключает компания.

Рекламное объявление с однополой семьей появилось на сайте "Вкусвилла" 30 июня. Его предыдущую версию по-прежнему можно найти в интернете, при помощи сервера "Wayback machine".

О семье, которая изображена на объявлении, рассказывает одна из ее членов - девушка по имени Мила. "У нас большая и очень дружная семья, - говорит она. - Юма - моя мама, наш матриарх. Алина - моя сестра, А Ксюша - её невеста. Они обручились буквально пару недель назад. Мы все веганки. Сортируем мусор, ездим на собираторы и сдаём абсолютно всё, вплоть до кассовых чеков и ленточек от тортов".

Оскорбления и угрозы

Над материалом было размещено предупреждение, что статья предназначена для аудитории старше 18 лет. "Мы считаем, что не рассказать о реальных семьях наших покупателей будет лицемерием. Советуем взвесить все "за" и "против", прежде чем читать этот репортаж", - отмечала при этом сеть.

Как сообщает "МБХ Медиа", после этой публикации ее герои и сама сеть "Вкусвилл" начали массово получать оскорбительные комментарии и даже угрозы. Представитель сети Роман Поляков сообщил изданию, что "на сотни положительных отзывов и благодарностей нам в первый день пришло всего несколько негативных комментариев", однако после этого компания получила тысячи негативных отзывов.

Рассказавшая о своей семье Мила показала журналистам "МБХ Медиа" скриншоты, на которых "можно увидеть угрозы "резать ее семью", девушек называют "фем собаками" и другими оскорбительными словами". "Сообщений со словами поддержки я получила не меньше", - подчеркнула при этом девушка.

Впрочем, резко негативные комментарии в адрес магазина прозвучали не только от пользователей, но и от обозревателя государственного информагентства РИА "Новости" Виктора Мараховского. Один из самых мягких пассажей в его колонке звучит так: "Это обычный беспомощный мухлеж, который продает понятие нормальности за одобрение каких-то передовых (и находящихся притом за рубежом, в странах, считающих нашу стратегическим противником) инстанций".

Еще до решения об удалении публикации хэштэг "Вкусвилл" вышел в лидеры российского сегмента "Твиттера", некоторые пользователи заявляли, что теперь намерены активно пользоваться продукцией сети в знак поддержки. Другие наоборот были готовы бойкотировать "Вкусвилл".

Дискуссия по поводу рекламы продолжается и под сообщением торговой сети об извинениях.

"Непрофессионально извиняться за адекватный поступок под натиском гнева людей, промытых пропагандой ненависти, а по сути, просто не очень образованных и человечных людей, - пишет пользователь Ольга. - Мне горько, жалко и, если честно, стыдно за вас. Как постоянный покупатель я разочарована в этом поступке".