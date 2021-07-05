Несмотря на пререкания, против Гобземса возбуждено дело о нарушении этики

Инициатор заявления против Гобземса, депутат "Для развития/За" Криста Баумане напомнила о вчерашнем дне памяти жертв геноцида еврейского народа во время Второй мировой войны и о том, что желтая звезда в те годы фактически означала смертный приговор.

По ее словам, Гобземс использовал этот символ как "отчаянную попытку привлечь внимание из-за страха перед вакциной от Covid-19". Баумане считает это циничным поступком, как и латвийские еврейские общины, директор музея спасителя евреев Жаниса Липке и иностранные послы.

Между тем Гобземс начал свое обращение к комиссии с вопроса, являются ли евреями авторы заявления - он должен знать это, чтобы извиниться.

"Если Баумане не еврейка, я не буду извиняться перед ней", - сказал Гобземс.

Баумане, со своей стороны, не стала отвечать на вопрос Гобземса, поскольку заявление против него было подано не потому, что она была оскорблена лично, а для защиты части латвийского общества - еврейской общины - и памяти жертв холокоста.

Гобземс сказал, что "латыши всегда хотят притвориться евреями, американцами, немцами или белорусами". По словам депутата, он встретился в пятницу с представителем еврейской общины Аркадием Сухаренко и расстался с ним дружественно. Депутат призвал своих коллег "не притворяться евреями большими, чем сами евреи", добавив, что у него нет информации о том, что подавшие заявление депутаты были уполномочены делать это от имени евреев.

Он призвал комиссию по мандатам закрыть дело, добавив, что "ни у кого нет авторского права на желтый цвет".

Гобземс заявил также, что речь идет не о конкретном символе, а о принципиальной позиции. "Геноцид начинается с сегрегации общества", - сказал Гобземс, имея в виду разделение на привитых и непривитых от Covid-19.

Гобземс также призвал Баумане "быть латышкой и поддерживать интересы, которые она лучше понимает, например, интересы геев". По мнению депутата, евреи сами умеют защищать себя.

Депутат Илмар Дуритис заявил, что для депутата неэтично приравнивать процесс вакцинации к холокосту, и этот случай парламент не должен замалчивать. Дуритис считает, что это серьезная проблема, которая требует возбуждения дела о нарушении этического кодекса.

За возбуждение дела проголосовали шесть депутатов - Алдис Адамович ("Новое Единство"), Айнарс Латковскис ("Новое Единство"), Андрис Скриде ("Для развития/За"), Дуритис, Нормунд Жунна (Новая консервативная партия) и Линда Медне (Новая консервативная партия). Депутат Иева Крапане ("За человечную Латвию") проголосовала против, а Янис Вуцанс (СЗК) воздержался, поскольку Гобземс утверждал, что общался с еврейской общиной.