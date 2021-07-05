Фото ⟩ Частично разрушившийся жилой дом в Майами снесли

Для сноса здания в его фундаменте просверлили небольшие отверстия, в которые поместили взрывчатые вещества.

ФОТО: REUTERS/Marco Bello

Взрывчаткой снесли часть здания, которая после трагического инцидента пришла в негодность, но в которой не было погибших. Позже планируется возобновить их поиск.

ФОТО: REUTERS/Marco Bello

12-этажный жилой дом в Серфсайде частично обрушился 24 июня. Спасателям удалось найти выживших только в первые часы после обрушения здания.

Решение снести остальную часть здания, ставшую после ЧП нестабильной, было принято из-за приближающегося к Флориде тропического шторма "Эльза". Мэр Серфсайда Чарльз Беркетт выразил обеспокоенность тем, что сильные порывы ветра могут поставить под угрозу жизнь спасателей.

Галерея: В Майами частично обрушился 12-этажный жилой дом

Жителям близлежащих домов рекомендовали оставаться в помещениях и держать окна закрытыми в течение как минимум двух часов после сноса здания.

Поиски погибших планируется возобновить сразу после сноса оставшейся части здания.