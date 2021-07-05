Пн, 5.07.2021
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4 причины, почему ради улучшения здоровья желательно проводить свободное время возле водоемов

Купание. Иллюстративное фото ФОТО: pixabay.com

Время, которое мы проводим на открытых водоемах, купаясь или просто наслаждаясь прекрасной погодой и разнообразием латвийской природы, не только позволяет нам улучшить свое физическое и эмоциональное самочувствие, но и помогает отключиться от повседневных забот и быть ближе к природе.

О причинах, почему так важно отдыхать летом возле открытых водоемов (а по возможности еще и купаться), и в чем ценность такого времяпровождения для здоровья, рассказывает фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.

"Благодаря содержащимся в воде минералам, – таким, к примеру, как магний и калий, - купание положительно влияет не только на наше здоровье, но и на наше общее самочувствие. Кроме того, вода способна снижать ощущение стресса. После прогулки по пляжу вдоль моря или по берегу любого другого водоема человек сразу чувствует себя лучше, его наполняют положительные эмоции, в то время как уровень стресса снижается. Кроме того, созерцание мерно накатывающихся на берег волн сродни медитации, которая позволяет отключиться от повседневных забот, освободить ум и помогает расслабиться", - поясняет фармацевт.

Важно помнить, что, когда вы находитесь рядом с водоемом, необходимо соблюдать меры безопасности. Например, по возможности выбирать специально оборудованные места для купания и отдыха, в воду входить медленно и постепенно, нащупывая дно, не прыгать в воду с каких-либо, не предназначенных для этого сооружений (таких, например, как мосты или трамплины), не плавать в состоянии алкогольного опьянения, а также не купаться в одиночку и т. д. Особенно важно присматривать за детьми - во время отдыха рядом с водоемом каждый ребенок должен находиться под постоянным присмотром либо родителей, либо других взрослых, которые его сопровождают и отвечают за его безопасность. Играть, плескаться, плавать в водоеме детям следует разрешать лишь настолько, насколько взрослый способен контролировать ситуацию и в случае необходимости может оперативно прийти на помощь.

Положительное влияние времяпровождения возле водоемов

#1 Улучшение самочувствия

В стремительном ритме повседневной жизни мы подвергаемся воздействию множества различных событий и шумов, которые нередко вызывают чрезмерную тревожность и становятся причиной возникновения негативных эмоций. Времяпровождение у воды, напротив, создает ощущение умиротворенности и определенную степень предсказуемости: мы видим и чувствуем, что вода такая же, как и раньше, и именно эта предсказуемость позволяет мозгу расслабиться и отдохнуть.

Купание в воде также дает организму возможность немного расслабиться и освежиться, защищая от палящего солнца. Пребывание в воде хотя бы в течение нескольких минут успокаивает не только организм не только физически, но и психологически – жара больше не кажется такой уж невыносимой, а вода дает приятную релаксацию. В свою очередь, купание ранним утром поможет организму проснуться и обеспечит необходимый в течение дня заряд энергии. Кроме того, содержащаяся в морской воде смесь минералов очищает и дезинфицирует кожу, а также оказывает успокаивающий и целительный эффект.

"Купание в морской воде особенно рекомендуется пациентам, страдающим наиболее распространенными кожными заболеваниями, например псориазом. После купания в море стоит подождать не менее пяти минут, чтобы кожа смогла абсорбировать все минералы, и только потом ополоснуться. Этот принцип поможет сохранить кожу увлажненной, сохранив при этом терапевтический эффект от морской воды», - говорит Аманда Озолиня.

#2 Укрепление иммунитета

Витамин D играет исключительно важную роль в стимулировании иммунной системы организма, и его рекомендуется принимать в течение всего года. Находясь на природе, на свежем воздухе, мы можем получать дополнительную, пусть небольшую, дозу так необходимого нам витамина D, который не только защищает иммунную систему и помогает костям усваивать достаточное количество кальция, но также выполняет и другие важные функции в организме. Кроме того, сочетание морской воды и солнца способствует синтезу витамина D, что снижает риск таких заболеваний, как остеопороз или аутоиммунные заболевания. Важно помнить, что вода притягивает солнце, поэтому после купания или других физических упражнений, а также по истечении времени, указанного в инструкции по применению солнцезащитного средства, необходимо регулярно наносить на кожу новый слой солнцезащитного крема, чтобы избежать солнечных ожогов.

#3 Источник получения радости

Хотя ощущение счастья довольно трудно поддается точной дефиниции, ученые считают, что между уровнем счастья и нахождением на лоне природы существует непосредственная связь. При этом отмечалось, что близость к водоемам может усилить эти положительные ощущения. Исследователи обнаружили, что, хотя нахождение в зеленой зоне может положительно влиять на самочувствие и настроение человека, у людей, живущих вблизи водоемов, эмоциональное состояние значительно улучшается. Так, к примеру, исследование, проведенное в 2007 года в Ирландии*, показало, что люди, живущие в пяти километрах от берега открытого водоема, в большей степени удовлетворены своей жизнью.

"Серотонин является самым известным гормоном счастья - его количество в организме влияет на настроение и вызывает чувство радости. Чтобы организм мог более активно и эффективно использовать серотонин, рекомендуется заниматься приятными видами деятельности, стимулирующими хорошее самочувствие, выполнять аэробные физические упражнения – такие, как ходьба, бег и плавание, а также употреблять в пищу продукты, содержащие витамин D, витамины группы B и омега-3; они необходимы для образования серотонина. Кроме того, для его синтеза необходим свет, поэтому обычно в сезон, когда светлых часов больше, чем темных, количество серотонина в организме увеличивается, а когда в сутках преобладают «темные» часы – уменьшается", - говорит фармацевт.

4# Поддержание физической формы

Благодаря теплой погоде, ранним рассветам и возможности активно проводить вне помещения большую часть дня, лето – наиболее подходящее время для того, чтобы либо начать, либо возобновить уже некогда начатые физические занятия. Будь то езда на велосипеде, длительные прогулки, плавание, скандинавская ходьба, активный отдых или различные подвижные игры – все эти занятия укрепляют организм и помогают улучшить общее состояние здоровья. В свою очередь, приятным дополнительным бонусом физических занятий у воды станет не только окружающая красота, но и ненавязчивые, приятные фоновые звуки, – такие, как щебетание птиц, шелест ветра и воды, что позволят полностью сосредоточиться на выбранном занятии.

"Плавание - один из самых эффективных видов спорта, потому что при этом задействованы почти все группы мышц. Хотя во время плавания не сжигается столько калорий, сколько во время езды на велосипеде или при беге, все равно можно использовать достаточно калорий, чтобы улучшить свое физическое самочувствие. К тому же плавание позволяет расслабиться и хотя бы на время дать своему мозгу отдохнуть от повседневных забот. Плавая, мы можем посвятить время только себе и своим мыслям, и от всей души насладится этим процессом", - подводит итог Аманда Озолиня.

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