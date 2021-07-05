4 причины, почему ради улучшения здоровья желательно проводить свободное время возле водоемов

#2 Укрепление иммунитета

Витамин D играет исключительно важную роль в стимулировании иммунной системы организма, и его рекомендуется принимать в течение всего года. Находясь на природе, на свежем воздухе, мы можем получать дополнительную, пусть небольшую, дозу так необходимого нам витамина D, который не только защищает иммунную систему и помогает костям усваивать достаточное количество кальция, но также выполняет и другие важные функции в организме. Кроме того, сочетание морской воды и солнца способствует синтезу витамина D, что снижает риск таких заболеваний, как остеопороз или аутоиммунные заболевания. Важно помнить, что вода притягивает солнце, поэтому после купания или других физических упражнений, а также по истечении времени, указанного в инструкции по применению солнцезащитного средства, необходимо регулярно наносить на кожу новый слой солнцезащитного крема, чтобы избежать солнечных ожогов.

#3 Источник получения радости

Хотя ощущение счастья довольно трудно поддается точной дефиниции, ученые считают, что между уровнем счастья и нахождением на лоне природы существует непосредственная связь. При этом отмечалось, что близость к водоемам может усилить эти положительные ощущения. Исследователи обнаружили, что, хотя нахождение в зеленой зоне может положительно влиять на самочувствие и настроение человека, у людей, живущих вблизи водоемов, эмоциональное состояние значительно улучшается. Так, к примеру, исследование, проведенное в 2007 года в Ирландии*, показало, что люди, живущие в пяти километрах от берега открытого водоема, в большей степени удовлетворены своей жизнью.

"Серотонин является самым известным гормоном счастья - его количество в организме влияет на настроение и вызывает чувство радости. Чтобы организм мог более активно и эффективно использовать серотонин, рекомендуется заниматься приятными видами деятельности, стимулирующими хорошее самочувствие, выполнять аэробные физические упражнения – такие, как ходьба, бег и плавание, а также употреблять в пищу продукты, содержащие витамин D, витамины группы B и омега-3; они необходимы для образования серотонина. Кроме того, для его синтеза необходим свет, поэтому обычно в сезон, когда светлых часов больше, чем темных, количество серотонина в организме увеличивается, а когда в сутках преобладают «темные» часы – уменьшается", - говорит фармацевт.

4# Поддержание физической формы

Благодаря теплой погоде, ранним рассветам и возможности активно проводить вне помещения большую часть дня, лето – наиболее подходящее время для того, чтобы либо начать, либо возобновить уже некогда начатые физические занятия. Будь то езда на велосипеде, длительные прогулки, плавание, скандинавская ходьба, активный отдых или различные подвижные игры – все эти занятия укрепляют организм и помогают улучшить общее состояние здоровья. В свою очередь, приятным дополнительным бонусом физических занятий у воды станет не только окружающая красота, но и ненавязчивые, приятные фоновые звуки, – такие, как щебетание птиц, шелест ветра и воды, что позволят полностью сосредоточиться на выбранном занятии.