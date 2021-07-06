Что это за белый сгусток в сыром яйце и можно ли его есть?
Если вы любите готовить блюда из яиц, то вы наверняка не раз замечали белую "слизь" в желтке. Возможно, вы даже задавались вопросом - а должна ли она там быть?
Если вы любите готовить блюда из яиц, то вы наверняка не раз замечали белую "слизь" в желтке. Возможно, вы даже задавались вопросом - а должна ли она там быть?
Так что это за белая ниточка?
Эта белая нить, которую наверняка замечали большинство кулинаров, играет важную роль в развитии яйца, объясняет портал Reader's Digest.
Нет, это не вена и не пуповина. Эта нить называется халаза.
В составе яйца есть две халазы: каждая фиксирует желток со своего конца яйца. По сути, эти похожие на веревочки структуры состоят из белков и крепятся к желтку для того, чтобы предотвратить его столкновение с оболочкой и защитить от повреждений.
Безопасна ли халаза для употребления в пищу?
Абсолютно безопасна. Халаза - нормальная составная часть яйца. Кроме того, она свидетельствует о свежести яйца. Если халаза не видна, возможно, яйца слишком долго пролежали в холодильнике.
И не стоит беспокоиться - халаза не влияет на вкус конечного продукта!