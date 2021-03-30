Суперпродукт яйцо: что в нем полезного и что означает код на скорлупе?

В конце этой недели мы не только будем высоко качаться на качелях, но и окунемся в покраску яиц, после чего с аппетитом отведаем "павших".

Хотя яйца мы едим часто и в различном виде, не каждый из нас знает, что означает код, который виден на скорлупе, а также чем полезен этот прекрасный бело-желтый продукт.

Специалист по питанию Гуна Рийкуре подтвердила, что яйца действительно полезный продукт, который стоит включить в свой рацион. Конечно, есть исключительные случаи, когда у человека имеется аллергическая реакция или врач посоветовал не употреблять этот продукт по какой-либо другой существенной причине.

"Белок в яйце полностью усваивается организмом человека, что не характерно для других продуктов. Этот фактор важен, когда речь идет о наборе мышечной массы и поддержании физической формы. Яичный желток богат ценными жирорастворимыми витаминами: A, D, K, E. Это также хороший источник железа, что особенно важно для женщин репродуктивного возраста. Каждый день можно спокойно съедать одно яйцо", - поясняет специалист.

В Пасху мы хорошо знаем, что ограничиться одним яйцом будет сложно, поскольку стол обычно украшает корзинка, полная ярко окрашенных яиц, которые рано или поздно пострадают в яичной битве. А куда их тогда девать, как не в живот?! Специалист по питанию объясняет, что на праздниках не стоит особо ограничивать себя и можно безопасно съесть даже три и более яиц. Переборщить было бы трудно, и употребление большего количества яиц в течение нескольких дней не навредит организму.

Специалист по питанию также советует дополнить удовольствие от употребления яиц овощами, чтобы организм получил как белок, так и клетчатку, а прием пищи стал особенно здоровым.

Каждый, кто держал в руках купленное яйцо, определенно замечал ряд цифр и букв на нем. Знаете, что они говорят?

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Код начинается с одной цифры, после чего следуют буквы, а затем - снова цифры. И все это не одно и то же. Эти коды позволяют нам - потребителям - получить информацию о происхождении яиц.

Первыми на яйце можно видеть цифры от 0 до 3. Каждая из цифр указывает на то, в каких условиях живут курицы, несущие яйца, которые мы после покупаем и употребляем в пищу:

0 - яйца с органической фермы;

1 - яйца, снесенные в свободных условиях;

2 - яйца, снесенные в курятнике;

3 - яйца, которые снесли несушки, живущие в клетках.

Далее следуют буквы, которые обозначают страну, а оставшиеся цифры - код, который присваивает Продовольственно-ветеринарная служба, определяя место, где находится производство.

Ярких и крепких пасхальных яиц!