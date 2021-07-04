Краславская государственная гимназия больше не государственная. Что произошло?

В Минобрнауки (IZM) пояснили, что государственные гимназии являются общеобразовательными учреждениями, которые обеспечивают качественный учебный процесс и выполняют функции областного методического центра и центра повышения квалификации учителей. Сеть государственных гимназий на административных территориях Латвии совершенствуется в соответствии с возможностями развития общеобразовательных учреждений и потребностями городов и краев, а также результатами, предоставляемыми общеобразовательными учреждениями среднего образования.

В соответствии с Законом об общем образовании государственная гимназия получает дополнительное финансирование из государственного бюджета для выполнения функций областного методического центра и центра повышения квалификации учителей.

Текущее положение также предусматривает, что если государственная гимназия не соответствует определенным критериям в течение двух лет подряд, министр образования и науки предлагает Кабинету министров отменить статус государственной гимназии, не позднее, чем за один месяц до начала следующего учебного года.

По данным IZM, общее количество учеников 10-12 классов в Краславской государственной гимназии по состоянию на 5 сентября 2020 года недостаточно - 109 учеников. В свою очередь, в Положении установлено требование о минимальном количестве обучающихся 10-12 классов в 120 учеников. Также в 2019 году в старших классах школы учились 106 учеников.

Статус школы как государственной гимназии будет отменен с 1 сентября текущего года.