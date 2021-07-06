Ср, 7.07.2021
Завтра увидимся! пьяный эстонец перед прыжком с водопада
пьяный эстонец перед прыжком с водопада
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Стало известно, каким странам Латвия пожертвует 165 000 доз вакцины AstraZeneca

ФОТО: SIPA/Scanpix

Вчера, 6 июля, правительство приняло решение передать 165 600 доз вакцины AstraZeneca от Covid-19 Грузии, Молдове, Черногории, Кении и Албании, сообщает министр иностранных дел Эдгар Ринкевич (JV).

"Мы можем победить в борьбе с пандемией вместе и в полной солидарности", - написал Ринкевич в своем микроблоге Twitter. Правительство решило пожертвовать указанные вакцины до истечения срока их годности, в то время как общественный спрос на продукцию производителя исчез.

Министр здравоохранения Даниель Павлютс (AP) сообщил на правительственной пресс-конференции, что в Латвии достаточно вакцин против Covid-19, поэтому было решено, что вакцины AstraZeneca, которые больше не используются для первой вакцины и срок годности которых скоро закончится, будут переданы населению пяти стран, "чтобы проявить солидарность в борьбе с Covid-19".

Как сообщалось, в ближайшие недели в Латвию запланированы крупные поставки всех видов вакцин.

В конце мая в Латвию было доставлено 56 000 доз AstraZeneca, так что запасы этой вакцины, доступные в Латвии, превысили количество получателей второй дозы, и снова было рассмотрено использование этой вакцины для первой дозы.

Однако в прошлом существовала неясность в отношении поставок AstraZeneca, поэтому для обеспечения поддерживающей вакцины тем, кто уже получил одну дозу от этого производителя, было решено не использовать вакцины AstraZeneca для первой дозы.

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