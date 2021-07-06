В Австрии питон укусил мужчину, пока тот сидел на унитазе

Согласно заявлению полиции Штирии, растерянный 65-летний житель Граца примерно в 6 утра увидел в туалете сетчатого питона длиной 1,6 метра.

"Через мгновение после того, как он сел на унитаз, он почувствовал, что в области гениталий что-то колит",

говорится в заявлении полиции, ссылаясь на то, что сказал мужчина.

Змея, которая может вырасти до 9 метров в длину, незаметно убежала из квартиры соседа, проскользнув внутрь через слив унитаза, хотя, по данным полиции, ее точный путь до сих пор неясен.

Сотрудники службы спасения связались с местным экспертом по рептилиям, который вынул питона из туалета, очистил его и вернул владельцу. Жертва питона с легкими травмами находится на лечении в больнице.