В Австрии питон укусил мужчину, пока тот сидел на унитазе
Для мужчины из Австрии утро понедельника началось тяжело. Как сообщает агентство Reuters, когда он сидел в туалете, его укусил питон, который выполз из канализации.
Для мужчины из Австрии утро понедельника началось тяжело. Как сообщает агентство Reuters, когда он сидел в туалете, его укусил питон, который выполз из канализации.
Согласно заявлению полиции Штирии, растерянный 65-летний житель Граца примерно в 6 утра увидел в туалете сетчатого питона длиной 1,6 метра.
говорится в заявлении полиции, ссылаясь на то, что сказал мужчина.
Змея, которая может вырасти до 9 метров в длину, незаметно убежала из квартиры соседа, проскользнув внутрь через слив унитаза, хотя, по данным полиции, ее точный путь до сих пор неясен.
Сотрудники службы спасения связались с местным экспертом по рептилиям, который вынул питона из туалета, очистил его и вернул владельцу. Жертва питона с легкими травмами находится на лечении в больнице.
24-летний сосед, у которого есть 11 змей, подозревается в "нанесении телесных повреждений по неосторожности", и ему придется иметь дело с правоохранительными органами, сообщает Reuters.