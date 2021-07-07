США запретили продажу билетов на самолеты в Беларусь

Исключения из этих правил возможны только по гуманитарным причинам, а также по причинам национальных интересов и безопасности США.

Как ранее заявлял Госдепартамент США, ограничение полетов между США и Беларусью отвечает интересам внешней политики США, учитывая принудительную посадку коммерческого рейса Ryanair в Минск.

23 мая, в аэропорту Минска совершил посадку самолет Ryanair, следовавший маршрутом Афины - Вильнюс. На борту был белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич, объявленный Следственным комитетом Беларуси в розыск вместе со Степаном Путило. Они делали Telegram-канал Nexta, признанный в Беларуси экстремистским.